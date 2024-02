Stand: 03.02.2024 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unternehmen Arko, Hussel und Eilles erneut insolvent

Wie am Freitag durch das offizielle Insolvenzportal "Insolvenzbekanntmachungen" veröffentlicht wurde, haben die Kaffee-, Süßwaren- und Teefirmen Arko, Hussel und Eilles mit Hauptsitz in Wahlstedt (Kreis Segeberg) erneut Insolvenz angemeldet. Bereits 2021 hatte es ein Insolvenzverfahren gegeben. Die Sanierung glückte damals nach neun Monaten. Laut eines Berichts der Wirtschaftswoche haben die drei Unternehmen rund 1.200 Beschäftigte. Die Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld für zunächst drei Monate gesichert. Deutschlandweit gibt es etwa 300 Filialen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 10:00 Uhr

Verstoß gegen Schulpflicht: Haftbefehl gegen zwei Mütter erlassen

Gegen zwei Mütter aus den Kreisen Ostholstein und Dithmarschen ist Haftbefehl erlassen worden. Zuvor hatten sie ihre Söhne im Alter von 12 und 15 Jahren nicht zur Schule angemeldet und so gegen die Schulpflicht verstoßen. Außerdem hatten sie sich geweigert die angeordnete Geldstrafe in Höhe von je 800 Euro zu bezahlen. Vollstreckungsversuche sind laut Verwaltungsgericht Schleswig erfolglos gewesen. Das Gericht sagt auch: Es werde davon ausgegangen, dass die Frauen uneinsichtig seien. Nun hat das Gericht eine dreitägige Ersatzhaft verhängt. Die beiden Mütter können noch eine Woche eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einreichen. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 09:00 Uhr

Klage abgewiesen: Änderungen im Kommunalrecht bleiben

Die von der Landesregierung beschlossenen Änderungen im Kommunalrecht bleiben in Kraft. Das Landesverfassungsgericht hat am Freitag die Anträge der Landtagsfraktionen von FDP und SSW abgewiesen. Es bleibt damit bei der Anhebung der Mindestgröße von Fraktionen und neuen Voraussetzungen bei Bürgerbeteiligungen. Die Kläger zeigten sich enttäuscht, sagten Bernd Buchholz von der FDP sowie Lars Harms vom SSW. Sie sehen zwar in den Änderungen des Kommunalrechts Abbau von Demokratie sagten aber auch, dass das Urteil nun wenigstens Klarheit bringen würde und eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts zu respektieren sei. Laut Buchholz gebe es noch die Möglichkeit vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, wenn ein anderes Landesverfassungsgericht in einem ähnlichen Fall abweichend entschieden hat. So einen Fall gibt es in Brandenburg. Jetzt müsse geprüft werden, ob dies aussichtsreich sei. Die Kläger haben dafür einen Monat Zeit. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 08:00 Uhr

Weitere Demos gegen Rechtsextremismus im Land

Am Freitagnachmittag haben wieder Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die größten Veranstaltungen waren nach Polizeiangaben in Kiel mit 5.000 Menschen und Norderstedt (Kreis Segeberg) mit etwa 1.000 Teilnehmenden. In Lütjenburg (Kreis Plön) gingen 300 Menschen auf die Straße und in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) kamen etwa 400 Personen zusammen. Auch in den kommenden Tagen und Wochenenden sind weitere Aktionen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 08:00 Uhr

Holstein Kiel trennt sich von Magdeburg 1:1

Im Freitagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel einen Punkt geholt. Die Kieler spielten beim 1. FC Magdeburg 1:1-Unentschieden. Timo Becker hatte die Störche nach 27 Minuten in Führung gebracht. Magdeburg schaffte den Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit. In der 55. Minute hatte Kiels Keeper Timon Weiner einen Handelfmeter gehalten. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - im Norden Sonne möglich

Über den Tag ist es wolkig und vor allem im Süden kann es zeitweise regnen. Im Norden und Nordosten ist es länger trocken und die Sonne kann mal rauskommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) und 10 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig bis frisch aus Westen. Dabei sind an der See einzelne Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2024 10:00 Uhr

