Ab Mittwoch Bahnstreiks möglich

Nach der Absprache über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel nicht zu streiken, sind ab Mittwoch wieder unbefristete Streiks bei der Bahn möglich. Daher kann es neben den Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Straßen durch die geplanten Bauerndemonstrationen auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 12:00 Uhr

Glatte Straßen sorgen für Unfälle im Land

Schnee und Eis haben in der Nacht zu Sonntag auf Schleswig-Holsteins Straßen für mehrere Unfälle gesorgt. Nach Polizeiangaben krachte es rund um Elmshorn (Kreis Pinneberg) mehr als 20 Mal, rund um Lübeck registrierte die Polizei zehn Unfälle. In dem meisten Fällen kam es nur zu Blechschäden. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 11:00 Uhr

Brand an Lok - Marschbahnstrecke zeitweise gesperrt

Auf der Marschbahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Sylt (Kreis Nordfriesland) ist am Sonntagmorgen ein Feuer an einer Lok ausgebrochen. Laut Polizei und Bahn konnte der Brand gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste der Abschnitt zwischen Husum und Bredstedt gesperrt werden, als Ersatz fuhren dort Busse. Die Strecke ist nun wieder frei, wie die Bahn mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 09:00 Uhr

Heilige Drei Könige: Kinder ziehen durch die Straßen

Anlässlich des christlichen Feiertags Heilige Drei Könige ziehen in Schleswig-Holstein auch heute Kinder, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar, von Haus zu Haus, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Das Motto ist in diesem Jahr: "Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit". Die Sternsinger wollen in diesem Jahr auf den Schutz von Umwelt und Kulturen hinweisen. Insgesamt nehmen fast 70 Kinder- und Jugendgruppen durch das Erzbistum Hamburg teil. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 08:00 Uhr

Vor EM: Handball-Nationalmannschaft besteht Generalprobe

Die Deutsche Handball-Nationalmannschaft der Herren hat am Samstagabend in der Kieler Arena mit 35:31 ihr Testspiel gegen Portugal gewonnen. Die Mannschaft zeigte vor Beginn der Europameisterschaft über weite Strecken die vom Bundestrainer Alfred Gislason geforderte Leistungssteigerung. Bester Werfer war Juri Knorr mit sechs Treffern. Patrick Groetzki verletzte sich jedoch und musste verletzt vom Feld. Am kommenden Mittwoch startet die Deutsche Nationalmannschaft vor mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena ihr EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. Ihr Trainingslager hat die Mannschaft bis dahin in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) aufgeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 08:00 Uhr

Wetter: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Heute Nachmittag gibt es neben Sonnenschein auch lockere bis kompakte Wolken. Im Süden und Südosten kann es von der Ostsee her gelegentlich Schneeschauer mit Glätte geben. Ansonsten bleibt es bei leichtem Dauerfrost bei höchstens -3 Grad in Neukirchen (Kreis Nordfriesland) bis 1 Grad in Grömitz (Kreis Ostholstein). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See gibt es frischen und teils stark böigen Nordostwind. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2024 12:00 Uhr

