ADAC rechnet mit Staus in SH

Das Ferienende in Niedersachsen, Bremen und anderen Bundesländern sorgt für volle Straßen in Schleswig-Holstein. Laut dem ADAC könnte es auf der A1 Richtung Süden bei Pansdorf kurz vor Lübeck, sowie östlich von Hamburg länger dauern. Staus drohen auch auf der A7 vor der Rader Hochbrücke sowie am Grenzübergang nach Dänemark. Außerdem ist der Elbtunnel in beiden Richtungen in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wegen Bauarbeiten und eines Softwareupdates gesperrt. Auch auf Bundesstraßen, etwa auf der B76 bei Scharbeutz, aber auch in Eckernförde kann es voll werden, ebenso auf der B207 von Heiligenhafen bis zur Fehmarnsundbrücke und auf der B5. Den Stauhöhepunkt erwartet der ADAC von heute Vormittag bis zum späten Nachmittag sowie am Sonntagnachmittag. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 10:00 Uhr

A210: Polizei sucht nach Unfall nach Fahrer

Ein Unfall am Freitagnachmittag auf der A210 ein paar Kilometer hinter Kiel gibt der Polizei noch immer Rätsel auf. Nach Angaben der Leitstelle hatte sich in Höhe Achterwehr ein Auto mehrfach überschlagen, warum ist noch unklar. Die beiden Männer, die im Auto saßen, wurden leicht verletzt. Sie hatten laut Polizei getrunken und sagten den Beamten, dass eine dritte Person gefahren sei. Nach dieser suchte die Polizei dann unter anderem mit einer Drohne, bislang jedoch ohne Erfolg. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 10:00 Uhr

Feuer zerstört Reetdachhaus in Lutterbek

In Lutterbek im Kreis Plön ist ein Reetdachhaus niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei war der Brand in dem Haus in der Straße "Am Dorfteich" am frühen Sonnabendmorgen ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr sind Teile des Reetdachs in das Haus gestürzt. Ein Bagger soll die Glutnester jetzt offenlegen, damit sie von den Einsatzkräften gelöscht werden können. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 09:00 Uhr

Regionalliga Nord: Last-Minute-Sieg für Holstein Kiel II

In einem spektakulären Regionalliga-Spiel konnte die zweite Mannschaft von Holstein Kiel am Freitagabend einen Sieg feiern. Nach früher Führung gegen Weiche Flensburg 08 ließen sich die Kieler das Spiel zunächst aus der Hand nehmen. Kurz vor dem Abpfiff gelang es den Kielern dann ebenfalls, das Spiel zu drehen. Etienne Sohn traf in der 88. und 95. Spielminute zum 2:3 Endstand. Weniger Glück hatte dagegen die andere Mannschaft aus Kiel. Liga-Neuling FC Kilia Kiel unterlag der zweiten Mannschaft von Hannover 96 am dritten Spieltag mit 2:5. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 08:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt gewinnt erstes Testspiel

In zwölf Tagen beginnt für die SG Flensburg-Handewitt die neue Bundesliga-Saison. Das erste Testspiel vor eigenem Publikum gewannen die Flensburger gegen Dänemarks Meister GOG Gudme mit 37:31. Das Spiel fing mit zehnminütiger Verspätung an, weil die Gäste bei der Anreise im Stau steckten. Flensburgs Neuzugang Simon Pytlick steuerte gegen seinen ehemaligen Club fünf Treffer zur 18:15-Pausenführung für die SG bei. Nach dem Wechsel war es lange Zeit ein offenes Spiel, ehe der Gastgeber sich in der Schlussphase absetzen konnte und die Partie mit 37:31 gewann. Bester Torschütze war Emil Jacobsen mit 13 Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei 20 bis 23 Grad

Heute ist es überwiegend bewölkt, nur gelegentlich zeigt sich etwas Sonne. Regenschauer und vor allem am Nachmittag auch einzelne Gewitter mit Starkregen sind möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 20 bis 23 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2023 08:00 Uhr

