Stand: 04.12.2022 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wohnmobilbrand in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Sonntag ein Wohnmobil komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr stand der Anhänger in der Ottensstraße im Stadtteil Wellenkamp. Das Feuer sei um 1.45 Uhr ausgebrochen. Rund 20 Feuerwehrleute waren teilweise mit Atemschutz im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2022 09:00 Uhr

Positive Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte in SH

Am zweiten Adventswochenende ziehen Veranstalter und Schausteller eine positive Zwischenbilanz der Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Die Innenstädte seien voll wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie, heißt es von den großen Märkten in Kiel, Lübeck und Flensburg. Insbesondere dort lockt der Weihnachtsmarkt auch wieder viele Besucher aus Dänemark an. Der Handelsverband Nord äußerte sich zufrieden, wenngleich die Umsätze nach Angaben der Geschäftsleute noch etwas unter dem Niveau von vor drei Jahren liegen. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2022 08:00 Uhr

Demonstration für Demokratie im Iran

In Lübeck und Hamburg sind am Sonnabend insgesamt rund 200 Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit den Protestierenden im Iran zu solidarisieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers verliefen alle Demos friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 17:00 Uhr

Demos in Kiel für mehr soziale Gerechtigkeit

Bei zwei aufeinander folgenden Demonstrationen in der Kieler Innenstadt am Sonnabend ging es um soziale Gerechtigkeit. Nach Polizeiangaben beteiligten sich rund 300 Menschen. Mit den Demonstrationen wollten die Organisatoren kritisieren, dass Reiche nicht genug zur Krise beisteuerten und forderten eine Vermögens- und Übergewinnsteuer, sowie einen Preisdeckel bei Mieten und Energiepreisen. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 17:00 Uhr

Zugausfälle wegen Weichstörung in Büchen

In der Nähe von Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg hat eine Weichenstörung am Sonnabendvormittag für einige Zugausfälle gesorgt. Wie ein Bahnsprecher NDR Schleswig-Holstein mitteilte, war die Strecke zwischen Lübeck und Lüneburg besonders betroffen. Einzelne Züge fielen auch auf den Strecken Lübeck-Kiel und Lübeck-Neustadt aus. Seit Sonnabendmittag fahren alle wieder planmäßig. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 16:00 Uhr

Wolkig und dunkel: das Wetter in Schleswig-Holstein

Am Nachmittag wird es oftmals stark bewölkt und von der Ostsee her sind einzelne Regenschauer möglich, teils bis zur Nordsee durchziehend. Gebietsweise kann es auch kurze Auflockerungen mit etwas Sonne geben, vornehmlich zur Nordsee hin. Höchstwerte 3°C in Schwarzenbek bis 6°C in Hohwacht. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer, teils starker Ost- bis Nordostwind. Am Abend werden Temperaturen von 2°C in Müssen und 5°C in Großenbrode erwartet. In der Nacht zum Montag ist weiterhin mit vielen Wolken und stellenweise etwas Regen zu rechnen, vor allem in und um Ostholstein, sonst meist trocken. Schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Nordostwind. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2022 12:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2022 | 09:00 Uhr