Borstel: Widerstand gegen Geflüchtete - Infoabend geplant

Viele Kommunen in Südholstein haben seit Monaten Probleme, Unterkünfte für Geflüchtete zu finden. In Borstel (Kreis Segeberg) wurde deshalb auch die ehemalige Lungenklinik wieder zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Aber es regt sich Widerstand. Deshalb gibt es am Montagabend eine Infoveranstaltung im Feuerwehrhaus ab 19.30 Uhr - es werden mehr als 80 Menschen erwartet. Flüchtlingsgegner kritisieren die Reaktivierung. In Borstel sind inzwischen vor allem Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und dem Jemen untergebracht. Zuletzt war die ehemalige Klinik 2022 als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt worden. Damals gab es keine Kritik, so die Kreissprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

A7: Unfall und Sperrung bei Kaltenkirchen

Die A7 ist in der Nacht nach zwei Unfällen für mehr als zwei Stunden gesperrt worden. Ein Wagen war laut Polizei um etwa 23 Uhr zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (beides Kreis Segeberg) von hinten in einen Lkw auf der mittleren Spur aufgefahren. Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt. Kurz darauf fuhr ein weiteres Auto in die Unfallstelle. Auch dieser Fahrer verletzte sich leicht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von Öl und Benzin gereinigt werden, so die Feuerwehr. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

Jugend forscht - vier Teams aus Südholstein weiter

Vier Schülerteams aus Südholstein haben beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht mit ihren Projekten überzeugt. Nun treten sie im Landeswettbewerb an. Es sind Schülerinnen und Schüler vom Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek, der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg und der Klaus-Groth-Schule in Tornesch (alle Kreis Pinneberg). Unter anderem geht es bei den Projekten darum, Bild in Ton für Blinde umzuwandeln oder die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten zu untersuchen. Der Landeswettbewerb findet am 15. März statt. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

