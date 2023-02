Stand: 01.02.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zahlreiche Unfälle wegen Hagel im Süden des Landes

Gleich vier Verkehrsunfälle hat es am Mittwochmorgen auf der A1 zwischen Bargteheide und Ahrensburg im Kreis Stormarn gegeben. Grund dafür waren nach Angaben von Polizei und Feuerwehr starke, kurze Hagelschauer. Kurz nach 5.30 Uhr gingen bei der Leitstelle die ersten Unfallmeldungen ein. Die Autobahn musste für eine Stunde gesperrt werden, sechs Menschen wurden leicht verletzt. Ähnlich war das auch Dienstagabend ebenfalls auf der A1 zwischen Barsbüttel (Kreis Stormarn) bis Lübeck - dort gab es zehn Unfälle. Und auch auf der A23 sorgte ein Hagelschauer am Dienstagabend am zwischen Elmshorn und Tornesch im Kreis Pinneberg für eine Sperrung der Autobahn Richtung Hamburg. Hier war ein Kleinwagen ins Schleudern geraten und auf die Seite gekippt. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Keine U-Bahnen und nur wenige Busse in Hamburg am Mittwoch

Wegen eines Warnstreiks bei der Hamburger Hochbahn müssen sich Fahrgäste von U-Bahnen und Bussen heute auf massive Einschränkungen und Fahrtausfälle einstellen. Die Hochbahn meldete, dass sie den Betrieb von Bussen und U-Bahnen komplett einstellen muss. Fahrzeuge des VHH sind demnach nicht betroffen. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten der Hochbahn aufgerufen, von Mittwochmorgen, 3 Uhr, für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Sie will den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen erhöhen. Am Donnerstag soll es mit den Verhandlungen weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Ausbau B404 zur dreispurigen Fahrbahn im Zeitplan

Der Ausbau der B404 auf drei Spuren bei Lütjensee im Kreis Stormarn liegt laut zuständigem Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr (LBV.SH) im Zeitplan. Jetzt soll dort mit dem Abriss der Brücke über der L92 begonnen werden. Dafür wurde in der vergangenen Woche eine Behelfsstraße errichtet. Die B404 soll im kommenden halben Jahr eine neue Brücke bekommen. Bis 2024 sollen die Arbeiten zur dreispurigen Fahrbahn andauern. Für den Schwerlastverkehr sind weiträumige Umleitungen eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 08:30 Uhr

Polizei ermittelt nach Schulbrand in Bargteheide

Nach dem Brand an der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide (Kreis Stormarn) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Einbruchsspuren deuten laut Polizei darauf hin, dass Unbekannte am Montagabend gegen 20.30 Uhr durch einen Seiteneingang der Grundschule ins Gebäude eindrangen. Gegen 21.30 Uhr wurde den Angaben zufolge das Obergeschoss in Brand gesetzt. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden bei etwa einer halben Million Euro liegt. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall auf dem Gelände des Schulzentrums Montagnacht. Da wurde laut den Beamten ein "Molotowcocktail" an die Wand des benachbarten Kopernikus-Gymnasiums geworfen. Der Unterricht fiel am Dienstag in der Emil-Nolde-Schule aus. Ab Mittwoch soll es Fernunterricht geben. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

