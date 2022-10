Stand: 12.10.2022 15:37 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fahrschüler in Südholstein brauchen Geduld

Fahrschüler in Schleswig-Holstein müssen zum Teil immer noch wochenlang auf ihre praktische Führerscheinprüfung warten. Wegen Corona und Personalmangel sagt der TÜV laut Fahrlehrerverband häufig Termine ab. Auch Fahrschüler in Südholstein sind betroffen. Das Problem: für ausgefallene Prüfungstage gibt es keinen neuen Termin, beklagt unter anderem Martin Hänel von der gleichnamigen Fahrschule in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Polizei klärt Rollerdiebstähle auf

Nach einer Serie von Rollerdiebstählen in Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Polizei einen Teil der Taten aufgeklärt. Seit Ende August waren insgesamt 14 Motorroller gestohlen worden. Ein Großteil davon wurde gefunden, teils stark beschädigt. Nach dem jüngsten Diebstahl in der vergangenen Woche konnte die Polizei zwei Jugendliche fassen, die mit dem gestohlenen Roller zu Fuß unterwegs waren. Sie haben zugegeben, zumindest an einem Teil der Diebstähle beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt weiter zu möglichen Mittätern und noch ungeklärten Fällen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Neuer Platz für abgeschleppte Autos

Vor den Toren Norderstedts entsteht ein neuer sogenannter "Auto-Knast" - hier werden künftig Autos abgestellt, die abgeschleppt werden. Nach NDR-Informationen soll der neue Verwahrplatz am Hamburger Airport schon im Januar in Betrieb gehen. Bislang werden abgeschleppte Autos in Hamburg nach Rothenburgsort gebracht. Dieser Parkplatz ist aber laut Polizei zu klein. Am neuen Standort neben dem alten Terminal Tango soll Platz für 100 Autos sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Grundstein für das neue Bettenhaus der LungenClinic Großhansdorf gelegt

Nach den Abrissarbeiten an der LungenClinic Großhansdorf (Kreis Stormarn) wird am Mittwochvormittag der Grundstein für das neue Bettenhaus gelegt. Nach Angaben der Klinikleitung können Zeit- und Kostenplanung bislang eingehalten werden. Insgesamt soll das Bettenhaus Platz für 211 Patienten bieten und mehr als 90 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon Kosten in Höhe von 80 Millionen. Der Betrieb laufe unmittelbar neben der Baustelle weiter, so die kaufmännische Geschäftsführerin Susanne Quante. Zum 125-Jährigen Jubiläum der LungenClinic im Dezember 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Anzahl der Corona Patienten in den Kliniken steigt an

Die Zahl der Menschen,die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt auch in Südholstein. Nach Angaben der Kliniken in Elmshorn, Pinneberg (beide Kreis Pinneberg), Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), Bad Oldesloe und Reinbek (beide Kreis Stormarn) kommen seit Mitte September wieder mehr Patienten. Die Mediziner weisen darauf hin, dass sich Menschen mit Covid-Symptomen zuerst bei ihren Hausarztpraxen, Notfallpraxen oder unter der Telefonnummer 11 61 17 melden sollten, um die Notaufnahmen zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08.30 Uhr

Zwei Südholsteiner für Engagementpreis nominiert

Für den Deutschen Engagementpreis sind zwei Südholsteiner nominiert wurden: Britta Brünn und Uta Herrnring-Vollmer, die Beauftragten für Menschen mit Behinderungen aus Henstedt-Ulzburg. Außerdem wurde der Verein Mandelzweig-Projekthilfe Schenefeld nominiert. Bis zum 19.Oktober kann online abgestimmt werden. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreises findet am 1.Dezember statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08.30 Uhr

