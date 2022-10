Weiter langes Warten auf die praktische Führerscheinprüfung in SH Stand: 12.10.2022 12:00 Uhr Wegen Corona und Personalmangel werden die Prüfungstermine immer noch häufig abgesagt. Das Problem betrifft vor allem den Süden des Landes.

Der Weg zum Führerschein ist lang: mindestens zwölf Doppelstunden und theoretische Prüfung, es folgen einige praktische Fahrstunden und Sonderfahrten. Das größte Hindernis scheint in Schleswig-Holstein aber derzeit die praktische Prüfung zu sein, denn viele Fahrschüler müssen zum Teil wochenlang auf einen Termin warten.

Dutzende Fahrschüler warten auf ihre Prüfung

Laut Fahrlehrerverband sagt der TÜV derzeit wegen Corona und Personalmangel häufig Termine ab. Das betreffe vor allem den Süden Schleswig-Holsteins. In mehreren Fahrschulen in Lübeck und im Hamburger Speckgürtel warten 20 bis 30, in der Spitze sogar bis zu 50 junge Menschen auf ihre Prüfung.

Bis sie drankommen, kann es laut Fahrlehrerverband im schlimmsten Fall zwei Monate und länger dauern. Solange müssen sie weitere Stunden nehmen, um in der Praxis zu bleiben. Mehrere Fahrschulen kritisieren, dass der TÜV Nord immer wieder Termine absagt, weil Prüfer krankheitsbedingt ausfallen und es keinen Ersatz gibt. Der TÜV bestreitet das nicht, betont aber, dass Prüfungen auch ausfallen, wenn Schüler und Fahrlehrer an Corona erkranken.

Mehr Prüfungen am Wochenende

Um den Prüfungsstau abzubauen, will der TÜV nun verstärkt auch sonnabends Termine anbieten und Prüfer aus dem Ruhestand holen. Außerdem, so ein Sprecher, sei man laufend auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften.

