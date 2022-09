Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 295,0 Stand: 26.09.2022 20:46 Uhr Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.844 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 26.9.) bei 295,0 (Freitag: 276,8).

Am Montag haben die Gesundheitsämter 2.844 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 1.009.967. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten 980.500 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurde laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle acht neue Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt damit bei 2.878.

Hospitalisierungsrate liegt bei 4,45

Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten nach bei einem Wert von 4,45 (Freitag: 4,62). Dieser Wert gibt die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Fälle unter den in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fällen bezogen auf 100.000 Menschen an. Am Wochenende und an den Feiertagen wird dieser Wert üblicherweise nicht aktualisiert.

Inzidenz in Ostholstein am höchsten

Die höchste regionale Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 365,8 (Freitag: 340,1). Es folgen der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit einer Inzidenz von 364,8 (Freitag: 352,1) sowie die Stadt Flensburg mit 334,7 (Freitag: 288,7). Die niedrigsten Inzidenzen haben die Kreise Herzogtum Lauenburg mit 227,6 (Freitag: 251,5), Stormarn mit 232,3 (Freitag 233,5) und Pinneberg mit 236,2 (Freitag: 222,1).

Die Lage in den Kliniken in SH

In den Krankenhäusern im Land werden zurzeit 335 (+66) Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 17 (-4) Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 11 (+2) von ihnen müssen beatmet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.09.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus