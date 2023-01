Stand: 06.01.2023 11:28 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei entdeckt Schwarzarbeiter in Lübecker Hotel

In einem Luxushotel in Lübeck-Travemünde sind fünf illegale Arbeitnehmer entdeckt worden. Das Hauptzollamt Kiel hat das Hotel nach eigenen Angaben nach einem anonymen Hinweis auf Schwarzarbeit kontrolliert. Der Verdacht hätte sich gegen Reinigungskräfte gerichtet, die zu einem Subunternehmen gehören. Die Zöllner haben am Donnerstag fünf Moldauer angetroffen, die ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis im Hotel beschäftigt waren, hieß es weiter. Ihnen wurden laut Hauptzollamt die Pässe entzogen und Strafverfahren eingeleitet. Zwei weitere Personen seien vor der Kontrolle geflohen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 11:00 Uhr

Bahnstrecke Lübeck-Oldesloe über das Wochenende gesperrt

Die Bahnstrecke Lübeck-Oldesloe ist von Freitagabend 19 Uhr bis kommenden Montag, 6 Uhr gesperrt. Darauf weist die Stadt Reinfeld (Kreis Stormarn) hin. Dort gehen die Bauarbeiten für das Projekt Bahnbrücke weiter. Die Deutsche Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

A1: Verfolgungsjagd endet mit Verletzten

Am Mittwochnachmittag lieferte sich ein 22-Jähriger in Ostholstein mit der Polizei eine Verfolgungsjagd auf der A1 von Sereetz bis Neustadt. Die Flucht endete schließlich mit einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Neustadt-Pelzerhaken, dort wurde ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer verletzt. Bei dem 22-jährigen Unfallverursacher gehen die Ermittler von vorherigem Drogenkonsum aus. Gegen den Ostholsteiner wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der fahrlässigen Körperverletzung, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Flüchtlinge finden Beschäftigung in Ostholstein

Mehr als 120 ukrainische Flüchtlinge fanden seit Juni 2022 Beschäftigung in Ostholstein, dies teilte das Jobcenter mit. Das sind so viele wie in keinem anderen Kreis und keiner kreisfreien Stadt in Schleswig-Holstein. Die Nachfrage der Arbeitgeber ist weiterhin hoch. Die meisten der aus der Ukraine Geflüchteten arbeiten in der Hotellerie und Gastronomie, im Handel sowie in den Bereichen Gesundheit und Pflege. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Weihnachtsbäume werden abgeholt

Anfang der kommenden Woche werden in der Region um Lübeck die ausrangierten Weihnachtsbäume kostenlos abgeholt. Dazu müssen in Lübeck und den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg die Tannen zusammen mit der Biotonne rausgestellt werden. Ein paar Dinge sind dabei zu beachten. Cornelia Tews von den Entsorgungsbetrieben Lübeck erklärte, der Baum darf nicht länger als 2,50 Meter sein. "Wenn er größer ist, dann einmal bitte durchschneiden. Lametta darf nicht mehr dranhängen, wenn es geht auch keine Weihnachtskugeln mehr. Der muss an die Straße gelegt werden, weil wir kommen mit einem gesonderten Fahrzeug." Die genauen Termine für die jeweiligen Straßen und Orten stehen im Abfuhrkalender. In einigen Städten wie Ratzeburg und Lauenburg wird der Weihnachtsbaum laut Abfallwirtschaft Südholstein erst Anfang Februar abgeholt. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

