Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei und Feuerwehr ziehen Bilanz nach Silvester

Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen ist der Jahreswechsel wieder ausgelassen gefeiert worden. In Lübeck mußten die Einsatzkräfte 42 mal mit Silvesterbezug ausrücken, überwiegend aufgrund von kleineren Bränden. Auch die Polizei musste mehrfach einschreiten. So wurde ein Feuerwerkskörper in Richtung einer Personengruppe geworfen und zündete unmittelbar vor einem Kind, das dadurch leicht verletzt wurde. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Im Kreis Herzogtum Lauenburg gab es 29 Silvester-Einsätze. So hat sich ein 13-Jähriger durch einen Böller schwer an der Hand verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Außerdem ist ein Carport in Brand geraten, ein Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. In Ostholstein zählte die Polizei 28 Silvestereinsätze. Während sich die Feuerwehr mit brennenden Containern und Mülltonnen beschäftigen mußte, war die Polizei wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen im Einsatz. In Lensahn schossen Unbekannte kurz nach Mitternacht auf ein Haus. Ein Tatverdächtiger konnte zunächst nicht ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Neuer ÖPNV in Ostholstein

Mit Beginn des neuen Jahres ist ein neuer Busbetrieb Teil des Öffentlichen Nahverkehrs im Norden Ostholsteins im Einsat. Seit Neujahr betreiben die Rohde Verkehrsbetriebe im Auftrag des Kreises den Buslinienverkehr im Linienbund Nord des Kreises. Wie der Kreis auf seiner Homepage mitteilt, hatten sich die Rohde Verkehrsbetriebe im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahren gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt. Das ergänzte Fahrplanangebot umfasst zukünftig 38 Linien zwischen Puttgarden und Neustadt. Insgesamt werden für die jährlich 2,3 Millionen Fahrplankilometer rund 40 Busse im Einsatz sein, hieß es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

