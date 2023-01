Feuer in Lübecker Hochhaus: Mann in Lebensgefahr

Stand: 02.01.2023 14:28 Uhr

Feueralarm im Lübecker Stadtteil St. Gertrud: In einem 14-stöckigen Hochhaus ist am Montagvormittag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Ein 56 Jahre alter Bewohner wurde dabei lebensgefährlich verletzt.