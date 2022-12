Stand: 16.12.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Seen sind noch nicht sicher zum Schlittschuhlaufen

Die Feuerwehr Großenbrode warnt vor dem Betreten der Eisflächen. "Auch, wenn es bereits seit Tagen friert, ist das Eis auf unseren Gewässern noch nicht dick genug", schreibt die Feuerwehr in Großenbrode in den sozialen Medien. Dies gilt für viele Seen in Schleswig-Holstein. Teilweise weisen einige Gemeinden sogar mit Warnschildern darauf hin. Wer sich trotzdem auf das Eis begibt und dann ein Knacken oder Knistern wahrnimmt, soll sich flach hinlegen und zum Ufer zurückrobben, so die Empfehlung. Wer anderen helfen will, soll sich eine Unterlage wie ein Brett oder eine Leiter besorgen, um sich nicht selbst zu gefährden. Dann sollte die Feuerwehr gerufen werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Gemeinde-Diakonie Lübeck stellt Jahresbericht vor

Die Zahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien hat sich in Lübeck verdoppelt. Auch in anderen Bereichen habe sich der Bedarf an Unterstützung erhöht - so steht es im Jahresbericht 2021/2022 der Gemeindediakonie Lübeck. Im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre zeige sich wieder, wie wichtig die Solidarität vieler Unterstützer*innen mit in Not geratenen Menschen sei, betonte die Geschäftsführerin und Diakoniepastorin, Dörte Eitel. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Günter-Grass-Haus nun auch beim ZDF

Das Günter-Grass-Haus hat jetzt eine Zweigniederlassung beim ZDF. Im Rahmen der Digitalen Kunsthalle von ZDFkultur eröffnet am Freitag die Ausstellung "Die Zukunft ist Grass". In der gemeinsam mit dem Grass-Haus Lübeck entwickelten multimedialen Ausstellung würden die Werke des Schriftstellers und Künstlers Günter Grass in einem Rattenbau vorgestellt, erklärten die Lübecker Museen. Inhaltlich geht es um die Gefahren der Aufrüstung und der Umweltausbeutung. In dem 1986 veröffentlichten Grass-Roman "Die Rättin" bauen Ratten nach dem Weltuntergang eine neue Zivilisation auf. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Schneebedingte Unfälle in der Region

Schnee und Eis haben Polizei und Rettungskräfte im Kreis Ostholstein und Lübeck beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle Süd gab es um die zehn wetterbedingte Glätteunfälle, dabei bleib es jedoch bei Blechschäden. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

