Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Weihnachtsmärkte in der Region öffnen

In Lübeck öffnen am Montag die zwölf Weihnachtsmärkte in der Stadt ihre Pforten. Neu ist dabei ein Markt am Drehbrückenplatz. Außerdem wurde das Weihnachtswunderland, welches sich am Eltern mit Kindern richtet, erweitert. Auch in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Weitere Märkte starten am Donnerstag in Burg auf Fehmarn und am Sonntag in Geesthacht. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf der B202

Zwischen Döhnsdorf und Weißenhaus (beide Kreis Ostholstein) ist es am Wochenende zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Traktor gekommen. Bei einem Überholversuch des Pkw stieß dieser mit dem Trecker frontal zusammen. Der Fahrer des Autos wurde dabei verletzt. Etwa 50 Rettungskräfte waren vor Ort. Die B202 musste drei Stunden lang voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Kleinflugzeug aus Rapsfeld abtransportiert

Nachdem ein Kleinflugzeug für zwei Wochen auf einem Rapsfeld in Mechow (Kreis Lauenburg) stand, hat nun ein Hubschrauber die Maschine am Sonnabend abtransportiert. Das Flugzeug war kurz nach dem Start in Lübeck auf dem Acker notgelandet. Grund dafür war wohl ein Triebwerksausfall. Verletzt wurde bei der Notlandung niemand. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

