Stand: 17.11.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nächtlicher Internet-Ausfall in Eutin

In Eutin (Kreis Ostholstein) und Umgebung ist am Abend in vielen Haushalten das Internet ausgefallen. Das haben die Stadtwerke auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt. Gegen 4.30 Uhr haben Techniker das Problem in den Griff bekommen, seitdem ist die Region wieder online. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Spatenstich für neues Reitsportzentrum auf Fehmarn

Fehmarn bekommt ein neues Reitsportzentrum. In Burg ist der Spatenstich für einen fünf Millionen teuren Bau gesetzt worden. In dem Zentrum sollen ab 2024 jährlich mindestens zwei internationale und acht nationale Spring- und Dressurturniere ausgetragen werden. Für Reitprofis wie Hinnerk Köhlbrandt vom Fehmarnschen Ringreiterverein sind internationale Platzierungen Grundvoraussetzung, um sich für Meisterschaften zu qualifizieren. Er sagte, mit dem neuen Zentrum würden Fahrten nach Holland, Belgien oder Westfalen nicht mehr nötig sein - "dann ist das natürlich schon deutlich einfacher, wenn wir es direkt vor Ort haben", so Köhlbrandt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Sanierung des Buddenbrookhauses kann beginnen

In Lübeck kann der Umbau, Neubau und die Sanierung des Buddenbrookhauses starten. Die Baugenehmigung liegt vor - und nun auch die finanziellen Mittel. Die Arbeiten sollen insgesamt mehr als 33 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon 70 Prozent, die Stadt Lübeck 10 Prozent. Die Lübecker Sparkassenstiftung übernimmt 400.000 Euro. Mit dem Geld sollen historische Teile des Hauses restauriert werden, die bislang für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Außerdem wird das bisherige Museum mit dem Nachbarhaus verbunden. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Kirchenparlament tagt in Travemünde

Ab heute tagt das Kirchenparlament der evangelischen Nordkirche in Travemünde. Bei der letzten Sitzung des Jahres sollen der Kirchenhaushalt und ein einheitlicher Tarifvertrag für die Angestellten verabschiedet werden. 580 Millionen Euro sind im Haushalt 2023 eingeplant. 530 Millionen davon stammen aus Kirchensteuern. Mit dem Geld wird die Arbeit der Kirchenkreise bezahlt, genauso wie die Gehälter und Pensionen der Geistlichen. Rund 42 Millionen Euro sind für Diakonie, Seelsorge, das Frauenwerk und die Jugendarbeit vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2022 | 08:30 Uhr