Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Archäologen entdecken ältestes Grab Norddeutschlands

Archäologen haben im Duvenseer Moor im Kreis Herzogtum Lauenburg ein etwa 10.500 Jahre altes Brandgrab mit menschlichen Knochen entdeckt. Nach Angaben des Ausgrabungsleiters handelt es sich um das älteste Grab in Norddeutschland - und bei dem Toten damit um den ältesten Norddeutschen. Am Mittwoch wurde das Grab samt Knochenresten in einem 80 mal 80 Zentimeter großen Block geborgen. Der soll nach Schleswig ins Archäologische Landesmuseum gebracht werden. Dort wollen Experten den Fund weiter untersuchen. Die Archäologen hoffen, dass sie an die DNA der bestatteten Menschen kommen. Das wäre dann eine wahre Schatzkammer, so die Experten. Zudem erhoffen sich die Forschenden Erkenntnisse darüber, wie die mittelsteinzeitlichen Jäger, Fischer und Sammler der Region mit ihren Toten umgingen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Programm für Nordische Filmtage in Lübeck steht

Die Nordischen Filmtage in Lübeck präsentieren vom 2. bis zum 6. November 173 Filme. Das Publikum kann die Werke in 212 Kinovorführungen erleben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Mehr als 70 Prozent des Angebots stehe aber auch deutschlandweit als Stream zur Verfügung. "Die Filme erzählen Geschichten von Protagonistinnen und Protagonisten, die Dinge nicht länger hinnehmen wollen, wie sie sind", sagte der künstlerische Leiter Thomas Hailer. Zur Eröffnung am 2. November läuft der Dokumentarfilm "Music for Black Pigeons" von Jørgen Leth und Andreas Koefoed, die beide auch in Lübeck erwartet werden. Außerdem werden zwölf Preise im Gesamtwert von 63.000 Euro verliehen, darunter der neu gestiftete Preis für den besten baltischen und nordischen Kurzfilm sowie der undotierte Ehrenpreis des Festivals. Den Ehrenpreis erhält im Rahmen der Eröffnung im Cinestar Filmpalast Lübeck der isländische Regisseur Friðrik Þór Friðriksson. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 16:30 Uhr

Fahrschüler müssen mit lange Wartezeiten rechnen

Fahrschüler in Lübeck und im Großraum Hamburg müssen zum Teil wochenlang auf ihre praktische Führerscheinprüfung warten. Wegen Personalmangel und Krankheitsfällen werden vom TÜV laut Fahrlehrerverband häufig Termine abgesagt. Dadurch, so der Vorsitzende des Fahrlehrer-Verbands, Frank Walkenhorst, gebe es einen großen Stau in den Fahrschulen. Der TÜV bestreitet dies nicht, betonte aber, dass auch Schüler und Fahrlehrer aufgrund von Ausfällen durch Corona des Öfteren absagen würden. Um den Prüfungsstau abzubauen, will der TÜV Nord nun verstärkt auch sonnabends Termine anbieten und Prüfer aus dem Ruhestand zurückholen. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Burg auf Fehmarn: Männer gehen mit Messer und Bierflasche aufeinander los

In Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind zwei Männer auf offener Straße aufeinander losgegangen. Einer der Beiden hantierte dabei laut Polizeiangaben mit einem Messer, der andere mit einer abgebrochenen Bierflasche. Sie verletzten sich gegenseitig an Kopf und Händen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Gegen die 33 und 41 Jahre alten Männer wird jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

Sperrung auf der A1 Höhe Heiligenhafen-Ost

Die A1-Auffahrt Heiligenhafen-Ost (Kreis Ostholstein) am Gewerbegebiet ist ab Mittwoch drei Tage lang zwischen 8 und 16 Uhr gesperrt. Die Auffahrt soll laut Autobahn GmbH für Schwertransporte von Windkraftanlagen vorbereitet werden. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über Großenbrode. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2022 08:30 Uhr

