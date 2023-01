Stand: 04.01.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Zwischenbilanz: Wegfall der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Seit Sonntag gibt es in Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein keine Maskenpflicht mehr. Trotzdem tragen viele Pendler zum Beispiel in den Zügen der Marschbahn von und nach Sylt (Kreis Nordfriesland) immer noch eine Maske. Ähnlich sieht es auch in den Bussen aus. Zur Situation in Flensburg sagte Aktiv-Bus-Verkehrsleiter Manfred Schlotfeld: "Ich selbst nutze morgens und abends den Bus und stelle fest, dass ein Drittel mit Maske unterwegs ist. Ich denke, da gerade eine Erkältungswelle unterwegs ist, entscheidet sich der ein oder andere eher eine Maske aufzusetzen." | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Schwesing: Zeugen nach Einbruch gesucht

In Schwesing im Kreis Nordfriesland haben Unbekannte einen Werkzeugschuppen aufgebrochen und ausgeräumt. Die Täter entwendeten Werkzeuge und hochwertige Arbeitsgeräte, darunter eine Stichsäge, ein Winkelschleifer, ein Freischneider und ein Bohrschrauber. Wer in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstag im Mildstedter Weg in Schwesing etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Husum. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Selbstverteidigungskurse bei der Polizei

Die Präventionsaktion "Polizei und Frauen - Gemeinsam gegen Gewalt" geht in Flensburg in eine neue Runde. Am 30. und 31. Januar sind zwei Kurse geplant. Dabei werden zusammen mit Polizistinnen und Polizisten das sichere Auftreten, der Einsatz der Stimme und einfache Verteidigungstechniken trainiert, um sich in Konfliktsituationen sicherer zu fühlen. Dank mehrerer Sponsoren ist die Teilnahme für Frauen ab 16 Jahren kostenlos. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Bund fördert Modellprojekt in Schlei-Region

Der Bund fördert ein Modellprojekt zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Schlei-Region mit 29,3 Millionen Euro. Das Projekt sieht laut Bundesverkehrsministerium mehr Fahrten im Linienverkehr vor. Unter anderem sollen künftig emissionsfreie Expressbusse entlang der Hauptlinien fahren. Geplant ist außerdem, neue Tourismus-Linien einzuführen und barrierefreie Mobilitätstationen inklusive Bike- und Car-Sharing aufzubauen. Auch soll es ein flächendeckendes Angebot für Fahrzeuge auf Bestellung geben. Das Vorhaben in der Schlei-Region sei eines von sieben Projekten, die bundesweit ausgewählt wurden, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 06:00

