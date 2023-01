Stand: 02.01.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Rückreisetag auf den nordfriesischen Inseln

Heute ist der Hauptrückreisetag für die Gäste auf den nordfriesischen Inseln. Es gilt für heute und die kommenden Tage - nur noch frühmorgens und am späten nachmittag können Plätze auf den Fähren gebucht werden, so Dirk Obert von der Wyker Dampfschiffsreederei: "Alles zwischen 9 und 14 und 15 Uhr ist dann recht schnell weg. Am 3. Januar wird es schon ein bisschen weniger und dann läuft es so die Woche aus bis zum Sonntag, den 8. Januar." Auch beim Sylt-Shuttle lassen sich bis zum Nachmittag keine Pkw-Plätze mehr reservieren. Für Dienstag erwartet die Deutsche Bahn eine hohe Auslastung, Buchungen sind aber noch möglich. Die Syltfähre hat um 11.30 Uhr sowie ab 14.30 Uhr noch Plätze frei. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Einsätze zum Jahreswechsel

Nach Angriffen auf Rettungskräfte mit Böllern läuft bundesweit die Diskussion um ein Verkaufsverbot. Laut Leitstelle Nord gab es auch in Flensburg einen derartigen Vorfall: Ein 34-Jähriger hat demnach Böller auf einen Rettungswagen geworfen, die Polizei nahm ihn fest, verletzt wurde niemand. Die Zahl der Brandeinsätze lag mit insgesamt 19 im Norden Schleswig-Holsteins auf dem üblichen Niveau. In Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) stand ein leerstehendes Bauernhaus in Flammen. Der Eigentümer hatte es als Lager genutzt. Der Schaden liegt bei 100.000 Euro. In Husum (Kreis Nordfriesland) beschädigte eine Explosion das Gebäude eines ehemaligen Baumarktes. Die Polizei stoppte ebenfalls in Husum eine Autofahrerin, die offenbar THC konsumiert hatte und betrunken war. Die Beamten stellten 1,4 Promille Atemalkohol fest. Im Wagen befand sich auch ihr Kleinkind. In Flensburg brannten mehrere Mülltonnen und -container. Trotzdem spricht die Polizei bei rund 250 Einsätzen von einem vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel, auch bedingt durch das Wetter. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

Bilanz zum Neujahrsschwimmen

Die Tradition des Neujahrsschwimmens wird immer beliebter: Zum ersten Mal badeten in Olpenitz im Kreis Schleswig-Flensburg etwa 50 Mutige in der Ostsee. Auch in Glücksburg (ebenfalls Kreis Schleswig-Flensburg), Wenningstedt auf Sylt und in Wyk auf Föhr (Nordfriesland) erfreuten sich Hartgesottene im etwa 3 bis 5 Grad kalten Nass. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2023 08:30 Uhr

