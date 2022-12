Stand: 29.12.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bahnausfälle zwischen Flensburg und Kiel

Nach Angaben der Bahn muss auf der Strecke Flensburg-Kiel noch bis Mitte Januar mit Zugausfällen gerechnet werden. Der Grund sind mehrere Krankmeldungen von Mitarbeitenden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, teilte eine Bahnsprecherin mit. Fahrgäste könnten jedoch auch vorherige und nachfolgende Zugverbindungen nutzen. Reisende sollten sich vorab informieren, ob der entsprechende Zug fährt. Die Bahnsprecherin bittet um Verständnis, dass der Ersatz von Lokführerinnen und Lokführern schwierig sei, da für jedes Fahrzeug ein spezielle Ausbildung erforderlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Verkauf von Feuerwerkskörpern beginnt

Am Donnerstag ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern gestartet. Doch im Kreis Nordfriesland dürfen sie an einigen Orten nicht gezündet werden. Ein Verbot gibt es - wie in den Vorjahren - auf Sylt, Amrum sowie in St. Peter-Ording. Auf Föhr dürfen Feuerwerkskörper an einigen Stränden und auf Deichen abgebrannt werden, wenn dort der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Am Strand von Wyk auf Föhr sind Böller und Feuerwerk grundsätzlich verboten. In der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften und besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Reetdachhäusern ist das Knallen ebenfalls untersagt. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro rechnen, betont Laura Lewin vom Kreis Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Traditionelles Anbaden im neuen Jahr

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Glücksburg lädt nach zwei Jahren Corona-Pause am Neujahrstag um 14 Uhr wieder zum traditionellen Anbaden am Kurstrand ein. Nach dem gemeinsamen Bad gibt es Wurst und Punsch. Aus organisatorischen Gründen ist das Umziehen in diesem Jahr nicht in, sondern nur außen an der Wachstation möglich. Auch im Ferienpark Olpenitz bei Kappeln gibt es in diesem Jahr erstmals ein organisiertes Anbaden - dort sind noch freie Plätze verfügbar. Das Neujahrsbaden in Wenningstedt auf Sylt ist mit 120 Teilnehmern bereits ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 29.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

