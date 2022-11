Stand: 23.11.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Vermisster Rentner aus Schafflund tot aufgefunden

Traurige Gewissheit im Fall des vermissten Rentners aus Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg): Der seit dem 4. November vermisste 81-Jährige ist am Dienstag tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Verzögerung bei Sanierung der Versorgungsleitungen in Husum

Die umfassenden Sanierungsarbeiten der Versorgungsleitungen im Osterende in Husum (Kreis Nordfriesland) verzögern sich. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Bauarbeiten des ersten Abschnitts zwischen Kuhsteig und Lornsenstraße sollten ursprünglich im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sein. Man sei auf unbekannte Leitungen im Untergrund gestoßen und müsse diese aufwendig entfernen, so Sönke Eggers von der Husum Netz. Verzögerungen gibt es außerdem wegen Lieferengpässen und den Ausfällen einiger Mitarbeiter. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Weihnachtspostkasten in Niebüll geöffnet

Der Niebüller Weihnachtsmarkt (Kreis Nordfriesland) beginnt zwar offiziell erst am kommenden Sonnabend. Den Weihnachtspostkasten auf dem Rathausmarkt gibt es aber schon. Initiator Bernd Jacobsen verspricht, dass alle Briefe an den Weihnachtmann weitergeleitet werden: "Die werden alle beantwortet. Das machen wir schon seit mehreren Jahren das Ganze und das ist auch kontinuierlich mehr geworden." Das Angebot richtet sich laut Jacobsen vor allem an Kinder und Jugendliche. In den vergangenen Jahren seien jeweils etwa 400 Briefe zusammen gekommen | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Insel-Gemeinden verlängert Zusammenarbeit mit SH Netz AG

Fünf Gemeinden aus dem Amtsbereich Föhr-Amrum haben ihre Zusammenarbeit mit der Schleswig-Holstein Netz AG um weitere sieben Jahre verlängert. Die Inseldörfer setzen damit bei der Gasversorgung weiterhin auf den landesweiten Netzbetreiber. Die Insel Föhr (Kreis Nordfriesland) ist über eine rund 20 Kilometer lange Gastransportleitung durch das Wattenmeer mit dem Festland verbunden. Die Bürgermeister von Süderende, Borgsum, Nebel, Nieblum und Oldsum (alle Kreis Nordfriesland) haben ein entsprechenden Konzessionsvertrag unterschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Diako-Krankenhaus in Flensburg beantragt Sanierungsverfahren

Das Flensburger Diako-Krankenhaus geht ein schwerwiegenden Schritt. Es ist nach eigenen Angaben durch Corona und Inflation in eine finanzielle Schieflage geraten und beantragte am Dienstag ein sogenanntes Sanierungsverfahren in Eigenregie. Das Amtsgericht gab dem Antrag statt. "Wir sind weiterhin in vollem Umfang für alle da, die unsere medizinische Hilfe benötigen, und auch die Löhne und Gehälter unserer Mitarbeitenden sind durch den Schutzschirm gesichert", so Klinik-Geschäftsführer Ingo Tüchsen. Für die Flensburger Stadtverwaltung kommt der Schritt zum aktuellen Zeitpunkt offenbar unerwartet. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) will zunächst das Gespräch mit der Geschäftsleitung suchen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 16:30 Uhr

Bauarbeiten an Bahnstrecke nach Sylt

Seit Montagabend ist der Bahnverkehr nach Sylt massiv eingeschränkt. Grund sind Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten zwischen Niebüll und Klanxbüll (Kreis Nordfriesland). Außerdem lässt die Bahn in Westerland (Kreis Nordfriesland) die Abstellgleise erneuern und eine neue Weiche einbauen. Bis Donnerstag fahren daher keine Autozüge auf die Insel. In beiden gesperrten Abschnitten der Strecke fahren Busse. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest-Sperrbezirk um Husby aufgehoben

Der Geflügelpest-Sperrbezirk rund um Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) ist aufgehoben. Das teilte der Kreis Schleswig-Flensburg mit. Mitte Oktober mussten in einem Bestand 3.500 Hühner getötet werden. Neue Fälle hat es in dem Bereich nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

