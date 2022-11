Stand: 21.11.2022 10:03 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bauarbeiten an der Strecke des Sylt-Shuttles

Von Montagabend bis zum Donnerstag müssen alle Sylt-Reisenden und Pendler umplanen: Züge von und auf die Insel fahren dann nur von Klanxbüll nach Keitum (beide Kreis Nordfriesland) im Pendelverkehr. Weiter nach Westerland, sowie zwischen Niebüll und Klanxbüll ist die Strecke gesperrt. Der Schienenersatzverkehr startet am Montag kurz vor 20 Uhr. Autozüge fahren während der Bauarbeiten gar nicht. Pkw und Lkw können die Insel nur über die dänische Insel Rømø ausweichen. Grund für die Bauarbeiten sind Sanierung- und Modernisierungsarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Eröffnung der Weihnachtsmärkte in der Region

Am Montag beginnen in Flensburg, Schleswig und Husum (Kreis Nordfriesland) die Weihnachtsmärkte. Dabei gibt es in Flensburg auch wieder ein Park-and-Ride-Angebot. In Flensburg können Autos an der Exe kostenlos parken. Für 1,50 Euro gibt es dort am Automaten ein Ticket, mit dem bis zu fünf Personen mit den Linien 10 oder 11 zum Südermarkt und zurück fahren können. Auch in Husum gibt es einen besonderen Bus-Service: An allen vier Sonnabenden der Adventswochenenden fahren innerstädischen Busse kostenlos. Die Busse fahren auch nach Mildstedt, Hattstedt und Wobbenbüll (alle Kreis Nordfriesland). Laut Bürgermeister Uwe Schmitz (parteilos) finanziert die Stadt die Aktion. Sie sei gedacht, um Händler und Schausteller zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

