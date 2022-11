Stand: 17.11.2022 10:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Niedrigwasser sorgt für Streichung von Fährverbindungen

Wegen Niederigwassers streicht die Wyker Dampfschiffs-Reederei zahlreiche Verbindungen. Etliche Fahrten ab Amrum, Föhr, Dagebüll, Schlüttsiel, Hooge und Langeneß wurden abgesagt. Andere Verbindungen wurden nach vorn oder hinten verschoben, auch Zusatzfahrten angesetzt. Weitere Änderungen wegen der tatsächlichen Wetterverhältnisse seien möglich, so das Unternehmen auf seiner Internetseite. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 10:00 Uhr

Harrislee: 8.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Bränden

8.000 Euro Belohnung für Hinweise stehen jetzt nach den Bränden rund um das Hochhaus Hohe Mark in Harrislee in Aussicht. 5.000 Euro kommen dabei nach eigenen Angaben von der Staatsanwaltschaft, 3.000 Euro von der Gemeinde und der Wohnungsgesellschaft. Seit Februar gab es in und rund um das Hochhaus Kellerbrände, Papierstapel gingen in Flammen auf, Container brannten aus. Bewohner atmeten in mehreren Fällen Rauch ein und mussten behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Prozessauftakt wegen Totschlags in Flensburg

Am Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen 31 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Mai mit einem 40 Zentimeter langen Fleischerbeil auf einen anderen Mann eingeschlagen zu haben. Der 31-Jährige soll dabei auf den Kopf gezielt haben. Das Opfer konnte aber ausweichen und erlitt Prellungen am Arm. Kurz danach sollen Polizeibeamte eingeschritten sein. Zu den näheren Umständen gibt das Gericht noch keine Auskunft. Bis in den Februar sind neun weitere Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Flensburger Kurzfilmtage gestartet

Nach der Eröffnung am Mittwochabend sind die Kurzfilmtage in Flensburg nun in vollem Gange. Bis zum Sonnabend beginnen die Vorstellungen jeweils um 18 Uhr, um 20 Uhr und um 22 Uhr im Deutschen Haus und in der Theaterwerkstatt Pilkentafel. Der künstlerische Leiter des Festivals, Karsten Wiesel, beobachtet eine Tendenz bei Themen und Erzählweise: "Das ist dieses Jahr doch auffällig, dass die Filme, die von Unsicherheit handeln, zugenommen haben." Die Preise der Flensburger Kurzfilmtage werden am Sonnabend um 22 Uhr bei freiem Eintritt im Deutschen Haus verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

