Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 09.02.2023 10:26 Uhr

Plön hat eine neue Bürgermeisterin

Mira Radünzel (parteilos) ist neue Bürgermeisterin von Plön. Sie wurde am Abend einstimmig von der Ratsversammlung gewählt. Die Abstimmung war nötig geworden, weil Amtsinhaber Lars Winter bei der regulären Wahl im September von den Wählerinnen und Wählern keine Mehrheit bekommen hatte. Radünzel ist 52 Jahre alt und hat lange in Hessen gelebt und dort in verschiedenen Kommunalverwaltungen gearbeitet. Was sie in Plön als erstes angehen will, kann sie noch nicht sagen. "Ich möchte erstmal schauen, welche Maßnahmen schon angestoßen sind", sagte sie NDR Schleswig-Holstein. Ihre Amtszeit dauert sechs Jahre. Los geht es am 1. März. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:00 Uhr

Kiel: Immer mehr Kritik an geplantem Auftritt von umstrittenen Historiker

Die Kritik am geplanten Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser im März in Kiel wächst. Ganser steht wegen seiner Äußerungen unter anderem zu den Ursachen des Ukrainekriegs und zur Corona-Pandemie in der Kritik. Außerdem wird ihm vorgeworfen, den Holocaust zu verharmlosen. Der Historiker soll Anfang März in der Kieler Wunderino-Arena auftreten. Nach der CDU kritisiert nun auch die SSW-Fraktion in der Ratsversammlung das Event. Ratsherr Marcel Schmidt (SSW) fordert vom Veranstalter, den Auftritt abzusagen und wundert sich darüber, dass die Wunderino-Arena den Historiker überhaupt ins Programm genommen hat. Laut Geschäftsführer Stefan Wolf könne der Auftritt allerdings nicht mehr abgesagt werden, da es gültige Verträge mit Ganser gebe. "Mit dem Ausmaß an Kritik habe ich nicht gerechnet", sagte er NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:30 Uhr

Gewinner des Jungen Kulturpreis Kiel 2022 bekannt gegeben

Schülerinnen und Schüler von zwei Kieler Schulen bekommen für ihre künstlerischen Projekte den Jungen Kulturpreis Kiel 2022. Das hat die Stadt mitgeteilt. Gewonnen haben die Käthe-Kollwitz-Schule und die Lernwerft. Der Preis ist mit insgesamt 2.000 Euro dotiert und wird am 2. April, im KulturForum im Neuen Rathaus verliehen. Seit 2006 zeichnet die Stadt Kiel bedeutende Leistungen und besonderes Engagement junger Menschen im kulturellen Bereich aus. Bewerben können sich junge Kieler, die in ihrer Freizeit oder im Rahmen von Schulprojekten malen, schreiben, Musik machen, Theater spielen oder filmen - einzeln oder als Team. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

