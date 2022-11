Stand: 17.11.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neumünster: Großbrand in Müllaufbereitungsanlage gelöscht

Ein Großbrand beschäftigt nach wie vor die Feuerwehr in Neumünster-Wittorf: Laut Feuerwehr brach der Brand am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einer Müllaufbereitungsanlage aus. Gegen 8.30 Uhr heute Vormittag wurde "Feuer aus" gemeldet, es sind jedoch noch Einsatzkräfte vor Ort, um sich um Glutnester zu kümmern. Die Löscharbeiten waren Angaben zufolge schwierig, weil in der brennenden Halle viel Müll aufgestapelt ist. Der war demnach schwer zu löschen und entwickelt zudem eine große Hitze. Die rund 6000 Quadratmeter große Halle kann nach wie vor nicht betreten werden, da sie droht, einzustürzen. Zwischenzeitlich waren bis zu 120 Kräfte vor Ort, der Einsatz wird laut Feuerwehr noch den ganzen Tag andauern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 09:30 Uhr

Kieler Ratsversammlung stimmt über neues ÖPNV-System ab

Die Kieler Ratsversammlung wird sich in einer Abstimmung heute höchstwahrscheinlich für eine Wiedereinführung einer Straßenbahn entscheiden. Ein breites Parteienbündnis unterzeichnete dazu bereits am Montag eine Absichtserklärung. Die Zustimmung zum Bau der Straßenbahn gilt daher als Formsache. Für das neue Straßenbahnnetz sind vier Linien mit einer Gesamtlänge von insgesamt 36 Kilometern geplant. Die Kosten liegen bei knapp einer Milliarde Euro, rund 90 Prozent der Kosten tragen der Bund und das Land. 2034 könnten die ersten Bahnen rollen. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt in gegen HC Erlangen

Der THW Kiel hat sich mit einem Sieg am Mittwochabend gegen den HC Erlangen auf den zweiten Platz der Handball-Bundesliga-Tabelle gekämpft. Die Mannschaft setzte sich mit 34:27 durch. Der THW hat mit 20:4 Punkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.11.2022 | 08:30 Uhr