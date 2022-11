Neumünster: Großbrand in Halle für Müllaufbereitung gelöscht Stand: 17.11.2022 10:03 Uhr Das Feuer in einem Betrieb für Abfallaufbereitung in Neumünster ist gelöscht - es war am späten Mittwochabend ausgebrochen. Noch immer sind aber Feuerwehrleute vor Ort.

Die Anlage liefert Brennstoffe für ein Heizkraftwerk. Ausfälle bei der Wärmeversorgung gibt es laut den Stadtwerken jedoch nicht. Gegen 23 Uhr am Mittwoch brach in einer Halle der mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) in Neumünster-Wittorf ein Feuer aus. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zwischenzeitlich mit 120 Kräften im Einsatz. Gegen 8.30 Uhr am Donnerstagmorgen sei das Feuer dann aus gewesen, so die Leitstelle. Etwa 90 Feuerwehrleute kümmern sich jetzt noch um die Glutnester.

Halle kann nicht betreten werden

Die Löscharbeiten waren den Angaben zufolge jedoch schwierig, weil in der betroffenen 6.000 Quadratmeter großen Halle viel Müll aufgestapelt ist. Der war laut Feuerwehr schwer zu löschen und entwickelte zudem eine große Hitze. Hinzu kommt demnach, dass die Einsatzkräfte die Halle nach wie vor nicht betreten können: Sie droht einzustürzen.

Einsatz dauert voraussichtlich den ganzen Tag

Die Einsatzkräfte versuchten deshalb, das Feuer von außen zu löschen, unter anderem mit Schaum. Zur Verstärkung sind neben der Berufsfeuerwehr Neumünster auch Feuerwehren aus den umliegenden Kreisen alarmiert worden. Die Leitstelle schätzte am Donnerstagmorgen, dass der Einsatz noch den ganzen Tag dauern wird.

Stadtwerke: Keine Auswirkungen auf Fernwärme

Verletzt wurde niemand. Als Brandursache vermutete die Feuerwehr am Morgen eine Entzündung durch entstandene Wärme im Müll. Brandstiftung schließt sie aus. In der Anlage werden Hausmüll und Gewerbeabfälle zu Ersatzbrennstoffen verarbeitet, die MBA arbeitet mit dem kommunalen Heizkraftwerk der Stadtwerke Neumünster zusammen. Das Heizkraftwerk selbst ist von dem Brand jedoch nicht betroffen, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Es werde also keine Ausfälle bei der Wärmeversorgung geben. An der Halle entstand ein hoher Sachschaden, eine genaue Höhe konnte die Polizei zunächst nicht angeben.

