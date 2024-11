Stand: 21.11.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Aktionstag "gesunde Brotdose" in der Grundschule Edendorf

Die Kinder an der Grundschule Edendorf in Itzehoe (Kreis Steinburg) beschäftigen sich am Donnerstag mit gesunder Ernährung. Beim Aktionstag "Die gesunde Brotdose" lernen sie bei einer Wissens- und Probier-Rallye, woraus ein gesundes Frühstück bestehen sollte. Dafür kooperiert die Schule und ihr Förderverein mit der Abteilung Gesundheitsprävention beim Kreis Steinburg. Für den Fördervereinsvorsitzenden Lars Timm ein wichtiger Impuls, die Qualität des mitgebrachten Frühstücks langfristig zu verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Mehrere Hundert Katzen an Westküste erschossen

Von April 2023 bis März 2024 haben Jäger an der Westküste mehrere Hundert Katzen erschossen. Allein in Nordfriesland wurden 660 Katzen erlegt, in Dithmarschen 512 und in Steinburg 246 Tiere. In Steinburg wurden zudem fünf von landesweit sechs Hunden getötet. Jägern ist es gesetzlich erlaubt, wildernde Katzen und Hunde abzuschießen. Als wildernd gelten die Tiere dann, wenn sie 200 Meter vom nächsten Haus angetroffen werden. Tierschutzverbände kritisieren diese Regelung. Die Jägerschaft betont, es lediglich auf freilebende Katzen und Hunde abzusehen, die auch viele seltene Tierarten bedrohen würden. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

Busstreik in den Kreisen Steinburg und Pinneberg

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat unter anderem die Beschäftigten privater Busunternehmen in den Kreisen Steinburg und Pinneberg zum Streik aufgerufen. Am Mittwoch hatte der Arbeitskampf unter anderem in den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland stattgefunden. Wie die Gewerkschaft mitteilte, beginnt der Ausstand mit der Frühschicht und geht bis zum Dienstende. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2024 08:30 Uhr

