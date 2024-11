Stand: 07.11.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Verdächtige nach Modehausbrand festgenommen

Nach dem Brand bei einem großen Modegeschäft in Heide (Kreis Dithmarschen) am 30. Oktober hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) handelt es sich um ein 15-jähriges Mädchen, das bereits am vergangenen Freitag (1.11.) gefasst wurde. Sie sitzt wegen Fluchtgefahr in Lübeck in Untersuchungshaft. Der Sprecherin zufolge dauern die Ermittlungen an. Nach ersten Erkenntnissen war ein Papiercontainer in den hinteren Eingangsbereich des Modehauses geschoben und angezündet worden. Der Qualm des Feuers ruinierte große Teile der Lagerware und sorgte für einen Schaden in Millionenhöhe. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Positive Bilanz nach Deichschau in Dithmarschen

Die Deiche in Dithmarschen sind in einem guten Zustand. Das ist das Ergebnis der Deichschau, die am Mittwoch (6.11.) an der Küstenlinie stattgefunden hat. Besonderes Augenmerk legten die Experten dabei auf die Deichbaustelle in Friedrichskoog. Dort ist der Deich in den vergangenen Monaten verstärkt worden und könnte bei einer schweren Sturmflut nun ein neuralgischer Punkt sein. Denn eine feste, schützende Grasnarbe gibt es dort noch nicht. Fabian Lücht vom Landesbetrieb Küstenschutz in Husum (Kreis Nordfriesland) beruhigt dennoch: "Dadurch, dass wir außen die dicke Kleimächtigkeit haben, ist da keine Gefahr." | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Heide: Kein Kulturzentrum im ehemaligen Sozialkaufhaus

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) wird die Errichtung eines Kulturzentrums auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses am Kleinbahnhof nicht prüfen. Das entschied die Ratsversammlung der Stadt am Mittwochabend (6.11.) mehrheitlich. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, war dem Beschluss eine 20-minütige Diskussion vorausgegangen. Hintergrund ist der Antrag einer Heiderin, die sich für ein Kulturzentrum nach dem Vorbild des Husumer Speichers (Kreis Nordfriesland) einsetzt. Dass so ein Zentrum in Heide in Zukunft womöglich an anderer Stelle entsteht, ist hingegen nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 08:30 Uhr