Stand: 04.11.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erfolgreiche Blackout-Übung im Kreis Dithmarschen

Etwa 250 Einsatzkräfte haben am Sonnabend erfolgreich an einer großen Stromausfall-Übung in Heide (Kreis Dithmarschen) teilgenommen. Sie stellten sich unterschiedlichen Szenarien - etwa einem Verkehrschaos sowie einer brennenden Gasleitung. Laut Kreissprecherin Elena Schnittchen verlief die Übung insgesamt positiv. Trotzdem gebe es Verbesserungspotenzial bei der Kommunikation untereinander: "Das ist aber normal, da wir mit Einheiten von der Bundesebene, von der Landesebene sowie von der örtlichen Gefahrenabwehr geübt haben, deren Kommunikationswege untereinander doch sehr unterschiedlich sind." | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

Zwei Feuer in zwei Tagen in St. Michaelisdonn

In St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr am Wochenende gleich zweimal zum selben Einfamilienhaus ausgerückt. Am Sonnabend brannte es dort das erste Mal im Dachstuhl. Später in der Nacht hörten Anwohner dann einen lauten Knall und alamierten erneut die Feuerwehr. Es brannte wieder im Dachstuhl und die Flammmen hatten sich laut Feuerwehr explosionsartig im Gebäude ausgebreitet. Warum das Feuer erneut ausbrach, ist derzeit unklar. Verletzte gab es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

"Halunder Jet" fährt kommendes Jahr öfter ab Brunsbüttel

Am Sonntag ist der Katamaran "Halunder Jet" der FRS Helgoline zum letzten Mal für dieses Jahr nach Helgoland (Kreis Pinneberg) gefahren. Geschäftsführer Tim Kunstmann ist zufrieden mit der diesjährigen Saison. Insbesondere freue ihn das Interesse an den neuen Abfahrten ab Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Cuxhaven und Helgoland, sagt er. Ab der kommenden Hauptsaison wird der "Halunder Jet" deswegen statt dreimal wöchentlich viermal pro Woche ab Brunsbüttel ablegen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

B5 zwischen Heide-West und Hemme nach Lkw-Unfall wieder frei

Die B5 zwischen Heide-West und Hemme (Kreis Dithmarschen) ist laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag voll gesperrt gewesen. Dort war ein Lkw in den Graben gerutscht. Die Bergungs- und Abschlepparbeiten zogen sich von 0.30 Uhr bis 5.30 Uhr morgens. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2024 08:30 Uhr

