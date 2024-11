Stand: 01.11.2024 09:10 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarschen ohne Strom: Black-Out-Übung am Wochenende

Am Sonnabend findet im Kreis Dithmarschen eine großangelegte Übung statt, die einen Stromausfall im ganzen Kreisgebiet simulieren soll. Wann es los geht und worauf sich die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und Katastrophenschutz einstellen müssen, wird nicht verraten. Nur so viel: Zwischen 15 und 16 Uhr soll die Übung beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr

Brand in Heide: Polizei sucht nach Zeugen

Nach dem Brand eines Papiercontainers am frühen Mittwochmorgen bei einem großen Modegeschäft in Heides Innenstadt (Kreis Dithmarschen) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen richtete das Feuer einen Millionenschaden an. Nach Angaben der Polizei hatten der oder die unbekannten Täter den Container an der Rückseite des Gebäudes in den Eingangsbereich geschoben und angezündet. Durch die Hitze war mindestens eine Scheibe der Eingangstür geborsten, so dass der Qualm ins gesamte Gebäude zog und große Teile der Ware ruinierte. Die weniger in Mitleidenschaft gezogene Ware soll jetzt zu reduzierten Preisen angeboten werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uhr

Umfrage an die Bewohnerinnen und Bewohner in Itzehoe gestartet

Was gefällt den Itzehoerinnen und Itzehoern an ihrer Stadt (Kreis Steinburg) und wo sehen sie Verbesserungspotenzial? Ab Freitag gibt es die Möglichkeit, die Stadt Itzehoe per Telefon zu bewerten. Studierende der Fachhochschule Westküste entwickelten dafür einen Fragenkatalog. Das Marktforschungsinstitut Krämer aus Münster in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Wochen zahlreiche Itzehoerinnen und Itzehoer anrufen und sie zu ihrer Heimatstadt befragen. Die Anrufe haben die Vorwahl 0251 für Münster und die Teilnahme ist freiwillig. Durch die Befragung erhoffe man sich Einblicke, wie die Menschen ihre Stadt aktuell wahrnehmen und ergänze den gerade laufenden Stadtentwicklungsprozess, so Stadtmanager Lars Büttner. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2024 08:30 Uh

