Traditionell beginnt und endet die Jahrmarktsaison in Schleswig- Holstein in Heide (Kreis Dithmarschen). Am Donnerstag der vergangenen Woche (24.10.) war der Herbstmarkt gestartet, am Dienstag (29.10.) war dann der letzte Tag. Erstmals wurde der Jahrmarkt von der Touristinformation in Heide organisiert. Der Projektleiter für Events, Torben Ernst, zieht eine überaus positive Bilanz: "Der Heider Herbstmarkt ist in den Augen der Schausteller sehr sehr gut gelaufen: Die Besucherzahlen waren überdurchschnittlich gut. Gerade in den ersten Tagen bei dem tollen Wetter waren unglaublich viele Leute unterwegs." | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Die Arthur Boskamp-Stiftung in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) vergibt zusammen mit der Behörde für Kultur und Medien Hamburg Stipendien für kunstschaffende Eltern. Im kommenden Jahr stellt die Stiftung im Kreis Steinburg für je zwei Wochen eine Gästewohnung zur Verfügung, außerdem eine Kinderbetreuung inklusive Mittagessen. Es gibt drei Stipendien für den Literaturbereich und drei für bildende Kunst. Das Programm "Parents in Arts" gibt es seit dem vergangenen Jahr. Hintergrund ist, dass Eltern mit familiären Verpflichtungen nur schwer Stipendien im Kulturbereich erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Die Bibliothek an der Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide (Kreis Dithmarschen) ist nach ihrer Neugestaltung im Sammelband "Office+Objekt - Lieblingsprojekte von Architekten, Planern, Herstellern" abgebildet worden. Die Bibliothek wird dort als "Lerneinrichtung von morgen" betitelt. Studierende der FHW hatten im Rahmen eines Seminars den Lernort neu gestaltet und sich zunächst von anderen Hochschulbibliotheken und Möbelausstellungen inspirieren lassen. Das neue Lernzentrum der FHW hat nun Einzel- und Gruppenarbeitsplätze sowie Schallschutzplatten für eine ruhigere Atmosphäre. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 08:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 nahe der Anschlussstelle Schenefeld (Kreis Steinberg) sind am späten Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Sie saßen laut Polizei alle in einem Auto. Der Fahrer hatte den Angaben zufolge Alkohol getrunken. Er war auf der Autobahn Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) unterwegs, kam ins Schleudern, prallte mit dem Wagen gegen mehrere Leitplanken und blieb schließlich auf dem Standstreifen stehen. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus nach Itzehoe (Kreis Steinburg) gebracht. Auf der A23 gab es wegen des Unfalls eine Stunde lang Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2024 07:00 Uhr

