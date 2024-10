Stand: 29.10.2024 09:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Vaalermoor wird wiedervernässt

Im Stiftungsland Vaalermoor (Kreis Steinburg) soll in den kommenden zwei Wochen ein zehn Hektar großer Bereich im Moor wiedervernässt werden. Die Fläche wurde bislang als Grünland und Weidegebiet für Rinder genutzt. Das solle auch so bleiben, erklärt Projektleiterin Karin Windloff: "Es geht uns darum, die Gräben zu räumen und dann Staue einrichten zu können, um die Stauungen zu kontrollieren. Das bedeutet: Im Winter wird das Wasser angestaut und im Sommer fallen die Flächen trocken, so dass die Rinder dort wieder genug zu fressen haben." Neben den Rindern sollen auch Wiesenvögel und der seltene Moorfrosch dort wieder heimisch werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 16:30 Uhr

Flowserve Sihi in Itzehoe seit Mitternacht im Warnstreik

Die IG Metall Küste hat für Dienstag die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen.Bereits die Mitarbeitenden in Nachtschichten sollten die Arbeit niederlegen. Dem Aufruf sind Mitarbeitende von Flowserve Sihi in Itzehoe (Kreis Steinburg) gefolgt. Sie fordern sieben Prozent mehr Lohn. Kai Trulsson von der IG Metall begründet das so: "Es ist zwar richtig, dass die Inflation gesunken ist, aber man darf nicht vergessen, von welchem Niveau aus sie gesunken ist." Die Arbeitgeberseite bietet derzeit innerhalb der nächsten zwei Jahre eine stufenweise Steigerung um 3,6 Prozent an. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen nach Brand im Vereinsheim

Nach dem Brand eines Vereinsheims auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) suchen die Ermittler nach Zeugen. Das gesamte Gebäude in der Ostermoorer Straße am Nord-Ostsee-Kanal hatte am Samstagabend gebrannt. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei den Brandort ab. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt jetzt die Brandursache und sucht nach Zeugen. Eine Schätzung der Schadenshöhe war bisher noch nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Welcome Center in Büsum

Am Dienstag macht das "Welcome Center Schleswig-Holstein" in Büsum (Kreis Dithmarschen) Station. Es informiert regionale Unternehmen über Strategien zur Suche und Einstellung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften. Experten stellen am Nachmittag im mariCUBE verschiedene Lösungsansätze zur internationalen Fachkräftegewinnung, lokale Best-Practice-Beispiele und Strategien zur Mitarbeiterbindung vor. Nach Angaben der Experten werden dem Land bis 2035 mehr als 300.000 Fachkräfte fehlen, zumal Viele aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand gehen werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2024 | 16:30 Uhr