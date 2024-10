Stand: 14.10.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Sechswöchige Sperrung auf Langem Peter

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist mit dem Langen Peter von Montag (14.10) an eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt gesperrt. Der Lange Peter ist auch ein Teil der Ortsdurchfahrt im Verlauf der B206. Hintergrund sind Arbeiten der Stadtwerke an einer neuen Fernwärmetrasse, dem Wärmelink Zentrum. Die Trasse verbindet künftig das Blockheizkraftwerk Klosterforst mit dem auf dem alten Inefa-Gelände geplanten Quartier. Dafür müssen die Leitungen den Langen Peter queren. Der Autoverkehr wird umgeleitet, für Lkw gibt es eine weiträumige Umleitung um Itzehoe herum und über die A23. Für den Verkehr in Itzehoe gibt es eine Ausweichstrecke über Sandberg, Fehrsstraße, Kaiserstraße, Paaschburg und Ritterstraße. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Einzigartiger Naturraum: "Vogelwart" verlässt Insel Trischen

Am Wochenende hat der Vogelwart des NABU die Insel Trischen (Kreis Dithmarschen) wieder verlassen. Seit Ende März hatte Jakob Wildraut dort Brutbestände verschiedener Vogelarten sowie das Verhalten von Zugvögeln dokumentiert. Außerdem gehörte das Vermessen der Insel zu seinen Aufgaben. Trischen wandert einige Meter pro Jahr und damit recht schnell Richtung Festland. Auch in diesem Jahr sei Einiges von den Dünen an der Westseite abgebrochen und die Insel an der Ostseite gleichzeitig gewachsen, so Wildraut. Die Insel ist eine Vogelschutzinsel und darf nur in Ausnahmen betreten werden, eine dieser Ausnahmen ist der Vogelwart, der von März bis Oktober dort lebt. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:30 Uhr

Streiks im privaten Busgewerbe in SH werden fortgeführt

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein setzt die Gewerkschaft ver.di ihre Warnstreikwelle fort. Nach Angaben eines Sprechers soll am Montag in verschiedenen Kreisen gestreikt werden. Zum Warnstreik aufgerufen sind laut ver.di die Bechäftigten in den privaten Busunternehmen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen und Nordfriesland. Ver.di will mit der Aktion den Druck auf den Omnibusverband Nord erhöhen. Der Arbeitgeberverband hatte seine Zusage für den Tarifkompromis von Anfang September zurückgezogen. Ver.di kündigte daraufhin Warnstreiks bis kommenden Freitag an. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 08:00 Uhr

Northvolt: Es hakt an vielen Stellen

Laut Quellen aus Schweden hat der Batterieproduzent Northvolt große Geldprobleme. Anders Hagerstrand von der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens Industri sagte NDR Schleswig-Holstein, Northvolt versuche im Moment rund 176 Millionen Euro auf dem Kapitalmarkt einzusammeln, um die kommenden Monate überleben zu können. Der schwedische Journalist ist der Meinung, dass Northvolt wahrscheinlich den Standort bei Heide im Kreis Dithmarschen verlassen wird, weil sie sich voll und ganz auf die Produktion in Schweden und auf das Einsammeln von Geldern für den Standort in Skellefteå konzentrieren müssen. Christofer Haux von Northvolt hält im NDR Interview dagegen: "Heide ist ein Grundpfeiler für die Expansion." | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2024 06:00 Uhr

