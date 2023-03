Stand: 06.03.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Polizei ermittelt nach Überfall auf zwei Frauen

Nach einem brutalen Einbruch in Koldenbüttel (Kreises Nordfriesland) sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Männer waren laut Polizei am vergangenen Dienstagabend in ein Wohnaus eingebrochen. Die Männer überwältigten zunächst eine 76-jährige Bewohnerin. Als die Tochter der Frau wegen der seltsamen Geräusche nach dem Rechten sehen wollte hätten die Täter auch sie überwältigt und auf sie eingeschlagen. Die Männer hätten das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und seien schließlich mit einem Tresor entkommen. Darin sollen sich Schmuck und Bargeld befunden haben. Sie werden als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben, und sollen dunkle Kopfbedeckungen sowie dunkle Arbeitskleidung mit gelben Streifen getragen haben. Hinweise werden an die Polizei Husum erbeten. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 8:30 Uhr

Finnentag in Hohenlockstedt

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) haben Vertreter aus Finnland, des Landes Schleswig-Holstein sowie aus Steinburg und der Gemeinde am Sonnabend den 108. Finnentag unter dem Eindruck des Angriffs auf die Ukraine begangen. Die Europäischen Länder müssten mit Blick auf den Krieg mitten in Europa fest beieinanderstehen, der Finnentag sei dazu ein wichtiger Moment, sagten Vertreter der Länder. Der Finnentag erinnert an den Freiheitskampf der Finnen gegen die russische Unterdrückung in der so genannten 2. Unterdrückungsphase zwischen 1909-1917. Dazu kamen finnische Freiheitskämpfer zur militärischen Ausbildung nach Hohenlockstedt, dass damals noch Lockstedter Lager hieß. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 8:30 Uhr

Sieger Störschleife Itzehoe steht fest

Nach dem gemeinsamen Sieger-Entwurf von drei Fachbüros aus Berlin und Hamburg zur Störschleife in Itzehoe möchte nun der Verein "Störauf" bei der Umsetzung der Pläne mithelfen. Sie wollen nach Angaben einer Vereinssprecherin mehr Leben und das Wasser der Stör in die Stadt bringen. Geplant sind nach dem Sieger-Entwurf unter anderem ein kleiner Marktplatz, Spielflächen sowie reichlich Gelegenheiten sich in der Stadt zu treffen. Im Bauamt halte man einen Baubeginn Anfang 2026 für realistisch. Die Mitglieder des Vereins "Störauf" hätten Ideen, die noch über den jetzt umzusetzenden Teil hinaus gehen. Diese würden sie gern einbringen. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2023 | 08:30 Uhr