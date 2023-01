Stand: 19.01.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

EU fördert klimaneutrales Zementwerk in Lägerdorf

Das Zementwerk in Lägerdorf (Kreis Steinburg) soll bis 2029 klimaneutral werden. Um das zu ermöglichen, fördert die EU den Umbau nach Angaben des Unternehmens Holcim mit 109 Millionen Euro. Der Betreiber selbst investiert einen dreistelligen Millionenbetrag. Durch eine neue Ofentechnik sollen künftig jährlich 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Bei der Zementproduktion entsteht verhältnismäßig viel klimaschädliches CO2. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 17:00 Uhr

Alte Eiche in Heide bleibt weiter Streitpunkt

Die Stadt Heide will die Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens zum Erhalt einer Eiche am alten ZOB prüfen lassen. Der Grund: Laut Stadt ist die Fragestellung des Begehrens nicht eindeutig. Die alte Eiche soll dem Neubau eines Hotels an dieser Stelle weichen. Das wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel gehen voran

Der Wintereinbruch hatte zwischenzeitlich für eine rund vierwöchige Unterbrechung rund um Weihnachten geführt. Zur Zeit stehen umfangreiche Betongießarbeiten an, unter anderemwurde gerade das neue sogenannte Binnenhaupt mit 450 Kubikmeter Stahlbeton ausgegossen. Die Gesamtkosten für das Projekt werden inzwischen auf über 1,2 Milliarden Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Freilaufender Hund verletzt Baby in Hochdonn schwer

Ein freilaufender Hund hat in Hochdonn (Kreis Dithmarschen) ein Baby angegriffen und schwer verletzt. Der kleine Junge sei nach der Attacke des Hundes am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Die Mutter war mit dem Säugling im Kinderwagen und der dreijährigen Schwester des Jungen auf dem Weg in den Kindergarten. Der Hund sei angelaufen gekommen, habe das Mädchen zu Boden geworfen und gebissen, hieß es. Durch den entstehenden Tumult fiel der Kinderwagen um und der Terrier habe den kleinen Jungen mehrfach gebissen. Anwohner kamen zur Hilfe und schlugen den Hund in die Flucht. Das Mädchen blieb durch die dicke Winterkleidung unverletzt. Der Hund war nach ersten Ermittlungen vom Grundstück seiner Halterin ausgebrochen. Das zuständige Ordnungsamt wurde informiert. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Gänseschwärme sind wieder da

Sie sind wieder da: Größere Schwärme von Nonnen-, Brand, und Graugänsen machen zur Zeit auf den teilweise überschwemmten Wiesen der Eider- Treene- Sorge- Niederung Rast. Das hat das Michael-Otto-Institut in Bergenhusen bestätigt. Tagsüber fressen sie auf den Wiesen, nachts suchen sie auf größeren Wasserflächen Schutz, um Fressfeinden zu entgehen. Die Nonnengans und die Graugans werden bis etwa Ende Februar, Anfang März bei uns rasten, bevor sie dann in ihre Brutgebiete nach Sibirien weiterziehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

Seenotrettungsstation der DGzRS in Brunsbüttel sucht Verstärkung

Die Seenotrettungsstation der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Brunsbüttel sucht Verstärkung für ihr Team. Zur Zeit sind auf dem Seenotrettungsboot "Gillis Gullbransson" 20 Freiwillige im Einsatz. Im vergangenen Jahr mussten sie zu 13 Einsätzen auslaufen. Interessenten sollten seediensttauglich und bereit sein, eine entsprechende Zusatzausbildung in ihrer Freizeit zu absolvieren. Maritime Kenntnisse oder ein Sportbootführerschein seien nicht nötig, heißt es in der Arbeitsbeschreibung. Willkommen seien ausdrücklich auch Ruheständler, da besonders tagsüber zusätzliche Kräfte gebraucht würden. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2023 08:30 Uhr

