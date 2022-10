Stand: 06.10.2022 09:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tourismus: Dithmarschen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Der Verein Dithmarschen Tourismus wurde am Mittwochnachmittag in Brunsbüttel (im River Loft Hotel) mit dem Zertifikat "Nachhaltiges Reiseziel" der Organisation TourCert ausgezeichnet. Das Zertifikat wird an Urlaubsregionen vergeben, die nachhaltige Urlaubsthemen wie Radfahren und Wandern in den Fokus setzen. Ohne den Aspekt der Nachhaltigkeit würde langfristig Tourismus, so wie er derzeit angeboten würde, nicht mehr möglich sein und nicht mehr nachgefragt werden, so der Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus, Helge Haalck. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Leck am Kernkraftwerk Brunsbüttel

In der vergangenen Woche ist es am Kernkraftwerk in Brunsbüttel zu einem Leck bei Spülmaßnahmen an einer Leitung gekommen. Die schadhafte Leitung befindet sich im Sperrbereich des Reaktorgebäudes des Kernkraftwerkes. Die Betreibergesellschaft Vattenfall konnte eine geringe Kontaminierung mit radioaktiven Stoffen festgestellen. Die Betreibergesellschaft musste aus diesem Grund den Vorfall melden. Die Atomaufsichtsbehörde in Kiel zog Sachverständige für weitere Prüfungen hinzu. Auswirkungen für Personen oder auf die Anlage gab es nach Angaben von Vattenfall nicht. Das Kraftwerk wurde 2007 abgeschaltet und wird seit 2019 abgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall auf der B430

In Schenefeld (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch ein Elfjähriger bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind auf der B430 von einem Sattelzug erfasst, als es mit dem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll die Ampel für das Kind rot gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

Büsum: Fährbetrieb nach Helgoland eingestellt

Die Personenfähren von Büsum nach Helgoland fallen am Donnerstag laut der Reederei Cassen Eils aufgrund des schlechten Wetters aus. Bereits gekaufte Fahrkarten können nach Angaben des Unternehmens im Service-Büro umgebucht werden. Der Katamaran Nordlicht beendet seine Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland ab sofort. Das Unternehmen erklärte, Wind und Wetter sowie die gestiegenen Energiekosten hätten zu dieser Entscheidung geführt. Gültige Tickets können auf die Fähre MS Helgoland umgebucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2022 08:30 Uhr

