Polizeieinsatz am Bahnhof Wrist

Am Bahnhof Wrist im Kreis Steinburg kam es gestern nach Polizeiangaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bahnreisende hatten zunächst die Polizei alarmiert, nachdem ein Mann im Zug auf der Strecke Hamburg-Kiel andere Reisende bestohlen hatte. Laut Bundespolizei soll der Mann einem Mitreisenden die Geldbörse entwendet und einem weiteren die Schuhe gestohlen haben. Die Reisenden hätten den Tatverdächtigen festgehalten und es habe sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen ergeben, so ein Polizeisprecher. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrschein ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Erste Küken der Trauerseeschwalben auf Eiderstedt

Auf der Halbinsel Eiderstedt sind die ersten Küken der Trauerseeschwalben geschlüpft. Weil die Trauerseeschwalbe eine vom Aussterben bedrohte Art ist, kümmern sich Mitarbeiter der Stiftung Naturschutz um die Küken. In den 70er-Jahren gab es in der Region noch 800 Brutpaare, mittlerweile ist der Bestand auf Eiderstedt drastisch auf nur noch 20 Brutpaare zurückgegangen. Die Naturschützer legen Tränkekuhlen und Nisthilfen an und sie setzen Stichlinge in den Wassergräben aus, damit die Brutpaare im Sommer ausreichend Nahrung finden. Dennoch könnten einige Küken die ersten Tage nicht überleben. Jan Sohler von der Stiftung Naturschutz sagte: "Die Küken kühlen bei Regen und Wind dann schnell aus. Außerdem haben bei schlechtem Wetter auch die Altvögel Probleme, die Nahrung heranzuschaffen, und dann kann es leider sein, dass es die Küken dann nicht schaffen." Die Mitarbeiter der Stiftung Naturschutz wollen trotz aller Schwierigkeiten ihre Arbeit fortsetzen, damit sich der Bestand weiter erholt und Eiderstedt das Sommerquartier für die Trauerseeschwalben bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Weiterhin Maskenpflicht in Kliniken an der Westküste

Laut der aktuellen Corona-Landesverordnung, müssen Besucherinnen und Besucher in Kliniken eigentlich nur noch eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Im Klinikum Itzehoe und in den Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel soll allerdings weiterhin eine FFP2-Maske Pflicht sein. So wolle man die Mitarbeitenden und Patienten bestmöglich schützen, so der ärztliche Direktor des Klinikums Itzehoe Michael Kappus. Der medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Martin Blümke, kritisierte darüber hinaus die Lockerung: Die FFP2-Masken seien in der aktuellen Lage das einzige probate Mittel zum Infektionsschutz in den Kliniken. Die Entscheidung des Landes, darauf zu verzichten, sei für ihn daher nicht nachvollziehbar. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest zum zweiten Mal in Gänse-Zuchtbetrieb in Gudendorf

Im Kreis Dithmarschen gab es einen neuen Fall von Geflügelpest. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, ist ein Gänse-Zuchtbetrieb in Gudendorf mit rund 6.700 Tieren betroffen. Betreiberin Martje Anders reagierte betroffen auf den Fall. Der Familienbetrieb sei damit zum zweiten Mal von der Geflügelpest betroffen, sagte Anders gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Bereits am Montag hatte das Landeslabor das für Vögel gefährliche Influenzavirus in Gewebeproben der Tiere nachgewiesen. Nun hat auch das Friedrich-Löffler-Institut die Infektion mit dem Geflügelpest-Virus bestätigt. Um den Zuchtbetrieb in Gudendorf hat der Kreis nun eine Sperrzone eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 524,7 (Stand: 28.7.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 488,8 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 487,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 466,5. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

