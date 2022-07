Stand: 22.07.2022 11:03 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendliche in Itzehoe verprügelt

Am späten Mittwochabend ist eine 16-Jährige in der Breitenburger Straße in Itzehoe (Kreis Steinburg) von einer Jugendgruppe aus zehn Personen bedroht worden. Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger traten und schlugen daraufhin auf sie ein. Das Mädchen flüchtete zu einer in der Nähe wohnenden Cousine. Sie wurde so schwer am Auge verletzt, dass ein Rettungswagen sie ins Universitätsklinikum nach Hamburg bringen musste. Im Anschluss gerieten auch die Eltern der beteiligten Jugendlichen aneinander. Die Polizei Itzehoe ermittelt die Hintergründe und sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Westküstenklinikum wird Ausbildungszentrum für Operationstechnische Assistenten

Das Westküstenklinikum wird Ausbildungszentrum für Operationstechnische Assistenten. Die neue Schule wird 16 Plätze haben. Fünf davon sind für Auszubildende aus den Westküstenkliniken in Heide und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) vorgesehen. Das Westküstenklinikum ist die erste von insgesamt vier neuen Ausbildungsschulen. Die drei anderen Standorte sind in Reinbek (Kreis Stormarn) sowie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Windparks: Weniger Abschaltungen wegen Netzausbau in Dithmarschen

In Dithmarschen ist die Zahl der Zwangsabschaltungen von Windrädern in Schleswig-Holstein deutlich gesunken. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur in Bonn hervor. Gegenüber dem vergangenen Jahr sank die Menge des abgeregelten Stroms um 40 Prozent. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) verweist dabei auf den Ersatzneubau einer 110-Kilovolt-Leitung im südlichen Dithmarschen und den Baufortschritt der Westküstenleitung. Es könne so noch mehr Windstrom produziert und verbraucht werden, wenn die Südlink-Leitung fertig werde. Die Trasse würde wirken wie das Ziehen eines Stöpsels in der Badewanne. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

150.000 Euro Förderung für Kloster in Husum

Der Bund fördert das Kloster in Husum mit 150.000 Euro. Nach Angaben der Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Nordfriesland/Dithmarschen-Nord Astrid Damerow (CDU) kommt die Finanzspritze aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien. Das 557 Jahre alte Kloster wird in den kommenden Jahren saniert. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 561,3. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 497,7 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 641,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 589,7. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

