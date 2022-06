Stand: 13.06.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Erneut Schlägerei auf Südermarkt

Auf dem Heider Südermarkt (Kreis Dithmarnschen) hat es erneut eine Schlägerei gegeben. Nach ersten Angaben der Polizei waren am Freitagabend zwei Männer in Streit geraten, daraus habe sich dann eine Prügelei entwickelt. Die Polizei ermittelt nun gegen beide wegen Körperverletzung. Weitere Einzelheiten und warum sich die Männer gestritten haben, sind noch nicht bekannt. Beim gestrigen Kindertag vom Heider Stadtmarketing und Wirtschafts- und Gewerbeverein ist es nach Polizei-Angaben ruhig geblieben. Nach zahlreichen Straftaten wie Bedrohung, Raubüberfällen und Schlägereien will die Stadt Heide Überwachungskameras am Südermarkt installieren. Laut Bürgermeister Schmidt-Gutzat werde die Stadtverwaltung Angebote verschiedener Anbieter prüfen und dann so schnell wie möglich Videokameras am Südermarkt aufbauen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf hält an "Zwei Pröpste-Modell" fest

Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf bleibt bei seinem "Zwei Pröpste-Modell". Das hat die Synode des Kirchenkreises am Wochenende entschieden. Ein Wahlausschuss werde zeitnah die Ausschreibung für den Propst mit Sitz in Itzehoe vorbereiten, sagte eine Kirchenkreis-Sprecherin. Nach dem Rücktritt des Itzehoer Propstes Thomas Bergemann im Februar war der evangelische Kirchenkreis, der 38 Gemeinden mit 95.000 Mitgliedern in den Kreisen Steinburg und Pinneberg umfasst, nur vom Elmshorner Propst Thielko Stadtland geleitet worden. Bergemann war im Zusammenhang mit einer Finanz-Affäre zurückgetreten. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Itzehoe: Bürger-Ideen zur neuen Stör-Schleife

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) will die Stör wieder in die Innenstadt verlegen, um die Attraktivität der City zu erhöhen. In einem ersten Schritt soll die Stör rund um das Theater Itzehoe fließen. Mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger haben bei einem Workshop Ideen und Vorschläge gemacht. Projektleiterin Imme Lindemann vom Itzehoer Bauamt sagte, die Menschen wollten am Wasser entspannen und Sport machen. Die Vorschläge für die Störschleife werden nun an Planungsbüros übergeben, Ende des Jahres solle ein konkreter Entwurf feststehen. Mit ersten Bauarbeiten für das Projekt Stör-Auf rechnet Lindemann in drei Jahren und 2027 soll dann der erste Bauabschnitt rund um das Theater Itzehoe fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

