Stand: 17.10.2024 08:44 Uhr Hollywood-Star zu Besuch an Tönninger Schule

Die Eider-Treene-Schule in Tönning (Kreis Nordfriesland) bekommt Besuch aus Hollywood. Der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Larry Romano wird die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse von Lehrer Michael Nickel besuchen. Er ist seit Jahren mit Larry Romano befreundet und will den Besuch auch als Orientierungshilfe für seine Schüler bei der Berufswahl nutzen. "Es gibt auch welche, die sich vorstellen könnten, später etwas im kreativen Bereich zu machen", sagte Nickel.

Schüler lernen Synchronsprecher kennen

Neben Larry Romano kommt auch dessen deutsche Synchronstimme. "Ein Schüler will sogar Synchronsprecher werden, der kann sich dann ganz gezielt mit ihm unterhalten." Außerdem wird Larry Romano seinen neuen Film vorstellen, bei dem er selbst das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat.

Mit Al Pacino und Johnny Depp vor der Kamera

Larry Romano lebt im US-Staat New York und hat italienische Vorfahren. Erste Filmrollen erhielt er Ende der 80er Jahre. Seinen Namen machte er sich mit Rollen in Action- und Mafiafilmen sowie Polizeiserien. In "Donnie Brasco" stand er mit Johnny Depp und Al Pacino vor der Kamera. Sein letzter Film erschien 2019: "The Irishman" unter der Regie von Martin Scorsese.

