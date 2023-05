Kommunalwahl im Kreis Herzogtum Lauenburg: Pendler, Jungpolitiker und Zugezogene Rund 200.819 Menschen leben im Kreis Herzogtum Laueburg - Tendenz steigend. Wohnraum ist also ein wichtiges Thema bei der Kommunalwahl am 14. Mai. Rund 160.000 Wählerinnen und Wähler entscheiden dann, wie es weitergeht.

von Linda Ebener

Im Kreis Herzogtum Lauenburg im südlichen Schleswig-Holstein wählen die Bürgerinnen und Bürger neben dem Kreistag auch neue Kommunalparlamente, also Gemeinde- und Stadtvertretungen. In Büchen stimmen die Menschen außerdem über einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ab. Uwe Möller (SPD), der derzeitige Bürgermeister, will sein Amt, das er 24 Jahre lang innehatte, nicht weiterführen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich zwischen einer Kandidatin und zwei Kandidaten entscheiden. Zur Wahl stehen Anne-Marie Hovingh (SPD), Dennis Gabriel (CDU) und Michael Munteanu (parteilos).

Menschen wählen Kreistag, Kommunalparlamente und Büchens Bürgermeister

Hovingh kommt aus Hamburg und möchte sich für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in Politik und Gesellschaft einsetzen. Außerdem sind ihr sichere Radwege wichtig und das geplante Gewerbegebiet Steinkrüger Koppel soll zum Leuchtturmprojekt werden. Auch Kandidat Dennis Gabriel möchte das Gewerbegebiet Steinkrüger Koppel vorantreiben und den Einzelhandel in Büchen stärken. Außerdem will er sich für die Erweiterung der Feuerwehr, die Einführung einer Quote für bezahlbaren Wohnraum und die Förderung der Jugendarbeit in Schulen einsetzen. Kandidat Michael Munteanu hat die Energiesicherheit als sein Thema gefunden. Außerdem will er sich für Bücherei, Jugendzentrum, Sporthalle und Räumlichkeiten für größere Events in Büchen einsetzen.

Immer mehr Menschen, immer weniger Wohnraum

Immer mehr Menschen, auch aus Hamburg, ziehen in den Süden des Kreises. 2022 kamen laut Statistikamt Nord im Schnitt 1.000 - 1.600 Menschen ins Lauenburgische - und das jeden Monat. In den vergangenen 22 Jahren wuchs die Bevölkerung um 13 Prozent. Doch das Wohnungsangebot wächst nicht mit. Dafür steigen die Mieten: Seit 2010 um 46 Prozent. Zuletzt kletterten Baukosten und Energiepreise stark in die Höhe. So ist bezahlbarer Wohnraum ein parteiübergreifendes Thema.

Viele Pendler, wenige Bahnrouten

Ein Hauptthema und für Viele der Aufreger schlechthin ist die Situation im ÖPNV. Nur wenige Bahn- oder S-Bahnrouten bieten eine Anbindung an Hamburg. Dies ist fast nur im Süden des Kreises der Fall, wo die meisten der 25.000 Menschen wohnen, die täglich in die Hansestadt pendeln. Knapp 9.000 Berufstätige fahren in den Kreis Stormarn, knapp 5.500 nach Lübeck und fast 2.000 Menschen täglich nach Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern (Quelle: Agentur für Arbeit 1/2022). Der Kreis Herzogtum Lauenburg wirbt mit der Mobilitätsstrategie bis 2035. Wer im ländlichen Raum lebt, ist derzeit noch auf sein Auto angewiesen. Daher fordern alle Parteien die Stärkung des ÖPNV, Takterhöhungen der Buslinien, Ausbau des Streckennetzes von Bus und Bahn, aber auch den Ausbau des Radwegenetzes.

Mölln und Schwarzenbek: Auch junge Menschen machen Politik

In ländlichen Räumen ist es meistens schwer junge Leute für die Wahl zu gewinnen. In Mölln hat das jedoch für die Kommunalwahl gut geklappt, vor allem bei der SPD. Die jüngste Kandidatin ist 18 Jahre alt, der älteste Kandidat 65. Die Altersstruktur macht deutlich, dass alle Altersklassen vertreten sind. Denn acht von 12 Direktkandidierenden sind zwischen 25 und 60 Jahren alt, heißt es von der SPD in Mölln. Anders sieht es dagegen in Schwarzenbek aus. Dort wurde intensiv und parteiübergreifend um Menschen geworben, die sich um die Probleme und Aufgaben der Stadt kümmern und engagieren. So haben die Gleichstellungsbeauftragte Petra Michalski und Bürgervorsteher Rüdiger Jekubik (SPD) schon im vergangenen Sommer eine Kampagne gestartet: "Mensch Schwarzenbek! Mach mit! Misch dich ein". Die aktive Nachwuchssuche zeigt Wirkung: FDP, Grüne, CDU und auch die Freie Wählergemeinschaft Schwarzenbek haben neue Mitstreiter gefunden.

