Mando Diao auf der Kieler Woche: Gewaltig laut Stand: 27.06.2024 14:02 Uhr Das Konzert der schwedischen Band Mando Diao war schon Monate im Voraus ausverkauft gewesen. Das Publikum auf der Freilichtbühne der Kieler Krusenkoppel feierte bei alten und neuen Songs begeistert mit.

von Julia Jänisch

Kaum waren die ersten Takte auf der E-Gitarre erklungen, saß niemand mehr auf seinem Platz. Binnen weniger Minuten war die Freifläche vor der Bühne mit tanzenden Menschen gefüllt. Auf der Bühne die fünf Männer der schwedischen Rockband Mando Diao. Natürlich ganz in schwarz gekleidet - Rockstars eben.

Mando Diao präsentieren Songs des neuen Albums

Das Konzert stand ganz im Zeichen ihres neuen Albums "Boblikov's Magical World" - dementsprechend wenig textsicher war das Publikum. Während der ersten Hälfte des Konzerts tanzte und klatschte die Menge aber trotzdem begeistert mit. Die euphorische Stimmung der Anfangsminuten ließ nach einer Stunde etwas nach - bis die Band einen ihrer bekannteren Hits "Down in the Past" zum Besten gab. Für diese älteren Songs waren die meisten im Publikum zum Konzert gekommen und für viele war es nicht das erste Mando-Diao-Konzert. Ihr Debüt in Deutschland gaben die Schweden vor genau 20 Jahren, 2004. Vor drei Jahren waren sie schon einmal auf der Kieler Woche zu Gast: "Wir erinnern uns vor allem ans Feuerwerk und an die gute Energie im Publikum", erzählt die Band.

Rock 'n' Roll mit Tuchfühlung

Direkt nach "Down in the Past" ließ Sänger und Gitarrist Björn Dixgard die Hüllen fallen. Er zog sein T-Shirt aus. Freude und Irritation zugleich im Publikum - der Sänger davon unbeeindruckt blieb den Rest des Konzerts oben ohne. Mit Voranschreiten des Konzerts wurde auch der Hüftschwung des Sängers ausgelassener. Hin und wieder ging Dixgard auch vor der Bühne mit den tanzenden Konzertbesuchern auf Tuchfühlung. Es folgten weitere bekannte Songs wie "Gloria". Das gut durchmischte Publikum war hier schon deutlich textsicherer. Aber alle warteten auf den einen Song: "Dance with Somebody".

Kieler Publikum tanzt in die Nacht

Beim dritten Song der Zugabe war es dann so weit: "Dance! Dance! Dance!" schallte es über die Freilichtbühne an der Krusenkoppel. Jeder freie Platz wurde zum Tanzen genutzt. Die mit 25 Grad ohnehin schon warme Kieler Sommerluft kühlte auch am späten Abend kaum ab. Die letzten Takte sangen alle zusammen, a capella und unisono. Nach eineinhalb Stunden verließen Mando Diao die Bühne - sowohl Sänger als auch Publikum verschwitzt. "Mega", "heiß" und: "Ein Gruß aus der Vergangenheit" - so die Reaktionen. Mando Diao auf der Kieler Woche 2024 war ein Erlebnis - Rock 'n' Roll mit Tuchfühlung und Hüftschwung.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.06.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel