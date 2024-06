Kieler Woche 2024: Wie Familien bei einem Besuch sparen können Stand: 26.06.2024 05:00 Uhr Bei der Kieler Woche sind die meisten Angebote und Aktionen umsonst. Nur beim Essen zahlt man viel, hier ist die allgemeine Preissteigerung deutlich zu spüren. Eine Bratwurst kostet 5 Euro, Schmalzkuchen 6 Euro, Handbrot 8 Euro. Wie ein Besuch mit wenig Geld und Kindern trotzdem möglich ist.

von Stella Kennedy

Für Heleen Schösler (33) und ihre Kinder Edda (7) und Hilde (5) ist der Ausflug auf die Kieler Woche ein Highlight. Es herrscht schon aufgeregtes Treiben an diesem Nachmittag auf den Straßen. Heleen Schösler macht sich mit ihren beiden Töchtern Hilde und Edda auf den Weg in Richtung Schlossgarten. "Ich habe Äpfel eingepackt und was zum Knabbern. Weil's einfach doch teuer ist. Wasser haben wir mitgenommen. Regenjacken haben wir zu Hause gelassen", erzählt die junge Mutter. Die braucht es bei dem Wetter nicht - die Sonne strahlt über dem Kieler Schlossgarten. Hier können die 5-jährige Hilde und die 7-jährige Edda Trampolin springen. An anderen Stellen auf der Kieler Woche kostet das Geld - hier nicht.

Für den Ausflug auf die Kieler Woche gibt's ein Budget

Die kostenlosen Kinderaktivitäten sind gut für den kleinen Geldbeutel, das findet auch Heleen Schösler. Die 33-Jährige ist Schauspielerin und kann als Alleinerziehende wegen ihrer Töchter nur in Teilzeit arbeiten. Für den Ausflug auf die Kieler Woche hat sie sich ein Budget gesetzt. "Ich mache es meistens so: Ich hebe vorher was ab. Mehr wird nicht ausgegeben. Ich versuche bei 15 Euro zu sein." Damit kommt man nicht weit. Das kennt auch Benno Stoeter.

Er ist Verkäufer an einem Grillstand. "Ich mach' das 30 Jahre", sagt er und schüttelt den Kopf: "Das tut mir manchmal doch weh. Ja, ich kenn' das selber. Ich hab manchmal auch wenig Geld und dann kann ich mir auch wenig leisten und wenn ich dann Familien sehe, die sich zu dritt eine Wurst teilen..." Er hebt die Hände und seufzt: "Wird ja alles teurer."

Auch die Schausteller selbst müssen viel zahlen

Schon an der ersten Bude an der Kiellinie wird das kleine Budget von 15 Euro auf die Probe gestellt. Lebkuchenherzen und allerlei Süßigkeiten hängen an dieser Bude von der Decke. Die 5-jährige Hilde möchte mit Schokolade überzogene Erdbeeren, Edda einen Lolli. 7,50 Euro kostet beides zusammen. Doch auch die Schausteller müssen mit den gestiegenen Kosten umgehen - so wie an diesem Stand der Schausteller Frank Dörksen.

Er kommt aus einer Schaustellerfamilie und ist seit seiner Geburt auf der Kieler Woche dabei. "Das Problem ist ja: Die Leute kommen hierher und denken: Wow, ist das teuer. Ich würde gerne die ganze Geschichte 30 Prozent günstiger anbieten. Was ich auch könnte - wenn mein Umfeld nicht explodiert wäre", sagt er. Die Standgebühren auf der Kieler Woche seien eine "Wahnsinnsnummer".

Preisniveau für Verbraucher um sechs Prozent gestiegen

Dörksen erzählt, dass er für sechs Wochen auf dem Hamburger Dom beispielsweise weniger zahlen müsse. Generell wirken sich natürlich auch die gestiegenen Lebensmittelpreise auf die Kosten an den Essensständen aus. Und dass das auch unabhängig von der Kieler Woche an die Verbraucher weitergegeben wird, das belegen auch die Zahlen. Hier in Schleswig-Holstein stieg das Preisniveau für Verbraucher vergangenes Jahr um sechs Prozent, so das Statistikamt Nord.

Nach den Süßigkeiten gibt es dann noch ein Crêpe für Hilde und Edda - das Budget ist damit schon fast aufgebraucht. Anschließend geht es zur Spiellinie an die Krusenkoppel. Hier auf dem riesigen Spielparadies für Kinder sind alle Aktivitäten kostenlos!

15 Trinkwasserstationen in Kiel

Für Familien, die auf ihr Geld schauen, heißt es übrigens: Lieber Getränke selbst mitbringen oder zumindest auffüllbare Flaschen. Denn wie im vergangenen Jahr gibt es 15 gratis Trinkwasserstationen auf dem KiWo-Gelände:

Rathausplatz / Treppenstraße bei den KN

/ Treppenstraße bei den KN Fördebühne bei den Toiletten

bei den Toiletten Reventlouwiese bei den Toiletten

bei den Toiletten Ratsdienergarten bei den Toiletten

bei den Toiletten Stufen am Landtag bei den Toiletten

bei den Toiletten Geomar-Wiese bei den Toiletten

bei den Toiletten Schlossgarten bei den Toiletten

bei den Toiletten Krusenkoppel

Zusätzlich Service-Tipps

Wer genau auf das Geld schauen muss, kann also trotzdem Spaß auf der Kieler Woche haben. Und es gibt noch weitere Angebote, um zu sparen:



Für 25,90 Euro gibt es ein Kieler-Woche-Ticket für Bus und Bahn.

KiWo-Konzertreihe "gewaltig leise" für jeden Geldbeutel : Damit auch Menschen mit geringem Einkommen dabei sein können, kooperiert die Crew der Freilichtbühne erneut mit dem KulturHafen Kiel - Der KulturHafen vermittelt gespendete Eintrittskarten kostenfrei an Kieler mit geringem Einkommen und KielPass.

Damit auch Menschen mit geringem Einkommen dabei sein können, kooperiert die Crew der Freilichtbühne erneut mit dem KulturHafen Kiel - Der KulturHafen vermittelt gespendete Eintrittskarten kostenfrei an Kieler mit geringem Einkommen und KielPass. Das Kieler-Woche-Büro und das städtische Amt für Soziale Dienste bieten erneut, in Kooperation mit dem „nettekieler Ehrenamtsbüro“ und Kiel-Marketing, eine besondere Gutscheinaktion an: Inhaber eines Kiel-Passes oder eines Seniorinnenpasses haben die Möglichkeit, zwei Kieler-Woche-Gutscheine im Wert von je fünf Euro zu erhalten.

