Gutscheine für Kieler Woche 2024

Inhaber eines Kielpasses oder eines Seniorenpasses können in diesem Jahr Gutscheine zur Kieler Woche bekommen. Dabei handelt es sich um zwei Gutscheine im Wert von jeweils fünf Euro. Diese können während der Veranstaltung an allen Essens- und Getränkeständen eingelöst werden. Die Stadt will dadurch auch einkommensschwachen Menschen ermöglichen, die Kieler Woche zu besuchen. Die Gutscheine werden ab sofort am Amt für Soziale Dienste ausgegeben.

