Zwei Unfälle mit Schwerverletzten in Dithmarschen

Am Montag gab es zwei Unfälle im Kreis Dithmarschen: Am Nachmittag wurde eine Autofahrerin auf der Landesstraße 153 zwischen Wöhrden und Ketelsbüttel schwer verletzt. Die 42-jährige Meldorferin verlor laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit zwei Bäumen, das Fahrzeug blieb im Graben auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Außerdem gab es gegen 17.30 Uhr einen Unfall auf der B203 bei Wrohm: Ein 66-jähriger Autofahrer, der aus Heide in Richtung Rendsburg fuhr, kam - ebenfalls aus ungeklärten Gründen - in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er gelangte in den Straßengraben und wurde anschließend wieder auf die Straße geschleudert. Die Feuerwehr musste den schwerverletzten Fahrer aus dem Fahrzeug herausschneiden.

