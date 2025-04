Stand: 09.04.2025 15:40 Uhr Zwei Tote bei Feuer in Sankt Michaelisdonn

In Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat es am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in der Johannsenstraße gebrannt. Wie die Leitstelle mitteilte, handelte es sich um einen ausgedehnten Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung. Sechs Feuerwehren waren gemeinsam mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Wohnung fing gegen 13.15 Uhr Feuer. Zunächst hieß es, die Feuerwehr konnte zwei Personen aus dem Haus retten, über deren Gesundheitszustand noch nichts bekannt sei. Am Nachmittag bestätigte die Leitstelle, dass die beiden Menschen verstorben sind.

Die Leitstelle bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, die Johannsenstraße zu umfahren. Der Einsatz dauert voraussichtlich noch bis 16 Uhr. Anwohnende werden laut Feuerwehr außerdem gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

