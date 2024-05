Stand: 02.05.2024 16:31 Uhr Zwei Glasfasernetze für Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster und die Deutsche Telekom haben sich auf einen gemeinsamen Glasfaser-Ausbau in der Innenstadt und in Teilen der Böcklersiedlung geeinigt. Nach mehr als einem Jahr Verhandlung wollen sie Rohre und Glasfaserkabel mitverlegen. Die beiden Netzanbieter werden parallel an verschiedenen Orten an dem Ausbau arbeiten. Das hat vor allem einen Vorteil, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD): "Was mir als Oberbürgermeister wichtig war, ist, dass die Straßen nicht zweimal aufgerissen werden. Das können wir nicht den Bewohnern und den Gewerbetreibenden nicht zumuten." Er sei froh über die Einigung, gemeinsam Baustellen zu nutzen, so Bergmann. Der Ausbau soll 2025 abgeschlossen werden.

