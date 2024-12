Stand: 30.12.2024 14:50 Uhr Zwei Firmengeschichten im Kreis Pinneberg gehen 2024 zu Ende

Die Papierfabrik Meldorf in Tornesch (Kreis Pinneberg) muss mit dem Jahreswechsel schließen. Hohe Energiekosten und ein Preisverfall bei Papierprodukten hatten die Firma in die Insolvenz getrieben, so ein Sprecher. 133 Angestellte verlieren ihren Job.

Und auch in Elmshorn (Kreis Pinneberg) verlässt eine Firma die Stadt: Autoliv. Das Unternehmen stellte zum Beispiel Sicherheitsgurte und Airbags für Autos her. Schon seit 2023 ist klar: Der Standort wird dichtgemacht, die letzten Beschäftigten wurden jetzt im Dezember entlassen. Laut der Gewerkschaft IG Metall Unterelbe haben die Autoliv-Beschäftigten im Schnitt eine Abfindung von 200.000 Euro erhalten. Auch das Firmengelände wurde bereits verkauft.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg