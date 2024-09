Stand: 12.09.2024 19:51 Uhr Zwei Feuer in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend wegen zwei Bränden alarmiert. Nach Angaben der freiwilligen Feuerwehr in der Stadt war zunächst ein Feuer auf einem Schrottplatz in der Kieler Straße ausgebrochen. Eine Stunde später sei ein Notruf vom Paradeplatz eingegangen. Dort brannte der Dachstuhl eines Wohngebäudes. Menschenleben seien nicht in Gefahr.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umland wurden zur Verstärkung gerufen. Die Löscharbeiten am Paradeplatz sollen vermutlich bis in die Nacht dauern.

