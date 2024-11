Stand: 22.11.2024 16:31 Uhr Zwangsarbeit in Baumschulen: Konferenz im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg treffen sich am Sonnabend (23.11.) Ehrenamtliche zu einer Erinnerungskonferenz. Sie wollen dabei unter anderem darüber sprechen, wie sich unterschiedliche Initiativen besser vernetzen können, erklärt Lisa Ströer, die Referentin für Erinnerungskultur im Kreis Pinneberg. Ein zentrales Thema der Erinnerungskultur im Kreis Pinneberg ist die Zwangsarbeit in den Baumschulen während des Nationalsozialismus. Außerdem gehe es bei der Konferenz um die Frage, wie Verantwortliche für Erinnerungsprojekte an Fördermittel kommen. Dabei werde unter anderem auch ein Förderprogramm des Kreis vorgestellt. Grundsätzlich beschäftigt sich die Erinnerungskultur im Kreis Pinneberg vor allem mit der Zeit des Nationalsozialismus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg