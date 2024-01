Zusage von Northvolt: Batteriefabrik in Dithmarschen soll kommen Stand: 17.01.2024 13:04 Uhr Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt hat sich verpflichtet, in Schleswig-Holstein zu bauen. Es geht um Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro. Noch fehlen die Unterschriften von zwei Gemeinden.

Northvolt hat einen sogenannten Durchführungsvertrag unterzeichnet. Das hat das Unternehmen heute Mittag bekannt gegeben. Damit verpflichtet sich der schwedische Batteriezellenhersteller, bei Heide im Kreis Dithmarschen zu bauen. Es geht um Investitionen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro - mit diesen Baukosten rechnet das Unternehmen.

Nun entscheiden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden

Die finale Entscheidung liegt somit nun bei den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden, auf deren Flächen die Fabrik entstehen soll. Sie haben den Durchführungsvertrag noch nicht unterschrieben und müssen über die Satzungsbeschlüsse im sogenannten Bauleitverfahren abstimmen. Heißt: Den Plänen des Unternehmens ihre Zustimmung geben.

Northvolt: "Gemeinden haben vollständiges Lagebild"

Darüber wollen die Gemeindevertreter in ihren Sitzungen am Donnerstag (Lohe-Rickelshof) und am kommenden Montag (Norderwöhrden) abstimmen. "Wir haben lange auf die Entscheidung der EU-Kommission gewartet", sagte ein Northvolt-Sprecher: "Insofern war es uns ein Anliegen jetzt schnell zu entscheiden, auch aus Respekt vor dem politischen Prozess vor Ort. Die Gemeinden haben nun ein vollständiges Lagebild und werden auf dieser Basis entscheiden."

